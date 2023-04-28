空置房變身畫作 華府社區改頭換面

華府2022年推出「空置房轉藝術」的項目，今年第二年計畫擴大範圍，升級城市面貌，提高社區安全。（市府提供）

首都華府 堪稱美國博物館 、藝廊最多元的城市之一，不過民眾除了到訪各類博物館，也可在街頭欣賞多元藝術，市府所推行的「空置房變成藝術」(Vacant to Visual)項目今年進入第二年，市府與藝術家們合作，在空置房屋外畫上獨特作品，讓人煙稀少的社區重獲生機，也為城市增色。

華府建築局(Department of Buildings)代理主任卡勒帕(Renest Chrappah)說，此項目旨在吸引民眾重回華府，提升空房的使用率，「閒置房屋顯得毫無生機，無人打理也會慢慢導致社區蕭瑟，甚至加劇犯罪問題」，融合藝術能改變社區面貌，讓人賞心悅目，也能提升公眾對閒置樓房的關注。

卡勒帕說，「空置房變成藝術」的項目已進入第二年，今年更著重提升居民的生活質量，並希望邀請更多藝術家合作，給城市帶來更豐富的色彩，並支持不同族群的創意、文化和思潮。

根據市府定義，「空房」(vacant property)是無人居住且沒有在裝修、沒有在尋求轉租或出售、沒有在經歷訴訟等法律程序的房產，這類房屋因無人照顧，可能導致不安全、不衛生的問題，長期以來會影響鄰舍。

此外市府今年也推出紀念品，公眾可購買電子藝術品支持藝術家，為「空置房變成藝術」項目貢獻一己之力，詳情：https://bit.ly/3HlFVzP。