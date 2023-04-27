全美護理科系 大華府3大學名列前茅

約翰霍普金斯大學醫學院在全美排名突出，護理實踐的博士項目位居榜首。（JHU提供）

大華府 三所大學的醫護項目在全美表現出色，根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report)日前公布的2023-2024年度排名，馬州 約翰霍普金斯大學(JHU)的執業護理博士(Doctor of Nursing Practice)位居全美榜首，維吉尼亞 大學(UVA)的護理碩士專業在全美排第14名；而馬里蘭大學(UMD)護理學院(nursing school)的護理碩士及博士項目，也在全美公立大學中名列前茅，兩學位都名列第七。

該榜單綜合比較了全美大學的護理學院，綜合評分指標包括學生多元性、專業人數及規模、教職水平、研究活動、科研數據和成果等。

約翰霍普金斯大學的護理學院在全美數一數二，也是大華府最頂尖的學府之一，該校執業護理(nursing practice)博士項目位居全美榜首，護理碩士專業也排名全美第二，另外有六個專項都位居全美前五名，包括老年人照護、護理領導力培訓、兒童照護專業、家庭護理等，該校護理學院共有88名全職教師，研究生有逾1200名。

結果顯示，馬里蘭大學護理學院有四個專向在全美648所公立大學中與其他高校並列第一，包括老年人保健職業護士博士專業、精神科心理健康職業護士博士專業、衛生服務領導力和管理培訓碩士專業、臨床護士領導碩士專業。

馬里蘭大學護理學院院長柯斯林(Jane Kirschling)表示，馬里蘭大學多年來致力於推動該州乃至全國公衛醫療的進步，也為全美醫護人才補充貢獻極大力量，培養眾多醫護碩士和博士，去年馬里蘭大學的護理博士專業在美國公立大學中排名第四。