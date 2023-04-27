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維州勞郡公校擬設無性別廁所 家長憂學生隱私和安全被侵犯

記者張筠／維州報導
史密斯表示，現有的標準男女公廁不會廢除，增加無性別單間廁所將在一定程度上提升校園安全。（勞登郡公校系統提供）
史密斯表示，現有的標準男女公廁不會廢除，增加無性別單間廁所將在一定程度上提升校園安全。（勞登郡公校系統提供）

維州勞登郡公校系統(Loudoun County Public School)日前推動「無性別廁所(gender-neutral restroom)」方案，計畫首先在部分學校試行，但許多家長對此表達反對，擔憂學生隱私和安全被侵犯，稱公校應重點關注教育質量，而不是廁所建設。

勞登郡公校教委3月公布無性別廁所方案，計畫首先在Loudoun Valley高中和Broad Run高中的教職員工廁所(staff bathroom)試行，將原來分性別的公共廁所翻新成不分男女的獨立單間，每間自帶洗手池，而Heritage、Dominion和Woodgrove高中也計畫將學生和教師的公共廁所改造成單間，男女均可使用。

勞登郡公校系統已斥近1100萬元在這五所學校設計、建設無性別廁所，預計今年夏天動工，秋季開學後師生將可使用，公校官員也向學生和社區收集反饋意見，在25日的公校教委會議上，許多家長反對此計畫，一名父親質疑，多數職場上都沒有推行無性別廁所，為何要讓孩子們成為試行對象，「孩子們不應當被置於這種不舒服的環境。」

其他家長也紛紛表示此計畫讓他們不放心，一位母親質疑學校設置無性別廁所是過度考慮性別少數群體的利益，反而沒有兼顧大多數學生的想法，她批評公校只為了政治意圖而犧牲學生們的身心健康。

勞登郡公校代理教育總監史密斯(Daniel Smith)回應質疑，表示該公校系統並沒有廢除已有的男女廁所，所有學生可自由選擇使用標準的分性別廁所，或者用無性別單間，「公校現有計畫是增加無性別單間和相關設施，其主要原因是提升對學生隱私的保護。」

史密斯也說，很多學校的「校園霸凌、性騷擾、藥物濫用、暴力等問題」都發生在公共廁所，增加無性別單間廁所一定程度上也將緩解這類問題，反而可提升校園安全。

學校公共廁所的使用與安全性是維州社區近期重點討論的內容，今年2月阿靈頓郡(Arlington County)有一名學生因濫用藥物在廁所去世，2021年勞登郡一名高中青少年先後在兩所學校性侵女同學，其中一起案件也發生在學校廁所，此事引發家長的憤怒和擔憂。

公校 教育總監 隱私

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