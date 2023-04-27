北維州數據市場規模 高居北美冠軍

房地產 公司JLL日前公布年度數據中心(data center)報告，結果顯示去年北維州 (Northern Virginia)的數據市場為北美地區最大，在全球也可排進前五名，該地區數據中心的增長情況也創紀錄，去年共增加了366兆瓦的數據容量。

過去三年內北維州吸收的數據中心，可承載電量超過100萬千萬瓦特(1 gigawatt)，這相當於可給約75萬戶家庭供電，北維州數據中心的容量和發展迅速，擁有北美地區最大的科技和數據市場，此外根據JLL的排行榜，北維州數據中心的市場規模也在全球排名前五。

該報告指出，北維州、新加坡 、東京、倫敦、芝加哥為全球數據市場的前五名，JLL資深研究員哈內特(Michael Hartnett)說，北維州數據中心的儲存量有有3400兆瓦，相當於新加坡的三倍；此外，北維州已連續第三年創數據中心成長的紀錄，2022年共增加366兆瓦的數據容量。

哈內特說，北維州1990年代就堪稱全球的電信和互聯網首都，電信巨擘MCI、WorldCom，以及American Online等公司總部都位於此地，這些推動互聯網發展的開拓性公司為北維州鋪設了完善的光纖網絡，也帶動大華府地區的數據行業發展。

如今隨著人工智慧(AI)的快速發展，世界各地對數據中心及相關基礎設施的需求急遽增加，北維州也因此吸引大量數據人才和IT公司進駐。