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美京藝廊 29日、30日插花展覽及教學

馬州訊
美京藝廊將在29、30日舉行池坊流插花展覽及教學。（主辦方提供）
美京藝廊將在29、30日舉行池坊流插花展覽及教學。（主辦方提供）

巴爾的摩和大華府池坊流插花協會將於29日及30日，在美京華人活動中心(CCACC)美京藝廊舉行插花展及現場示範。通過花卉的組合和環境的營造，讓大家感受大自然的美麗和力量，提高對自然的敬畏和感恩之心，培養審美能力。

池坊流是日本最古老有名的花道流派之一，起源於江戶時代中期的池坊專好，被譽為日本花道界的先驅。池坊流花道講究花材的自然美，追求「無為而化」的境界，通過花卉的姿態、位置、色彩等方面表現出自然美。同時也非常注重環境和氛圍的營造，將花材、器物、房間、季節等元素融合，創造獨特美感。

在池坊流的花道中，櫻花、菊花、梅花、枝垂櫻等是常用花材。尤其是櫻花，因為在日本文化中具有特殊象徵意義，是池坊流的代表性花卉之一。池坊流花道也特別強調花材的自然美和花器的簡潔美。花材的選擇和組合通常會考慮到它們的形狀、顏色、紋理和香氣等因素，以創造出一種自然、平衡和美麗的效果，而花器通常選擇簡約的陶瓷或金屬器皿來增強花卉的美感。

展覽時間為29日及30日中午12時至下午5時，插花示範時間為30日下午1時至2時30分，地點：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。

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