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全美最受租客歡迎城 維州阿靈頓排第7

記者張筠／維州報導
維州阿靈頓市因就業機會豐富、交通便利等，成為全美租客受歡迎的前十名城市。(記者張筠 / 攝影)
維州阿靈頓市因就業機會豐富、交通便利等，成為全美租客受歡迎的前十名城市。(記者張筠 / 攝影)

住房市場分析公司RentCafe日前公布「租客最愛城市榜單」，結果顯示維州阿靈頓市(Arlington City)排名全美第七，大華府地區另一個衝進全美前30的為首都華府，排名第26，而喬治亞州的亞特蘭大市在該榜單中排名第一。

RentCafe根據一個郡市每個月市場上有的公寓數量、租客搜索頻率、收藏結果、瀏覽情況等指標，對比今年4月與一年前全美各地公寓市場的熱門程度。

結果顯示，阿靈頓市衝進全美前十的主要原因包括就業機會豐富、商業發達、通勤便利、民眾年收入高等，阿靈頓居民收入的平均中位數幾乎是全美平均的兩倍，此外大華府公寓今年4月被民眾列入收藏的數量，比去年同期多了一倍多，其中最受歡迎的公寓類型是「可養寵物的兩居室」；由於租客增多，大華府地區可出租的公寓數量減少了17%。

在該榜單中排名前五的城市分別為亞特蘭大、堪薩斯市、阿爾伯克基(Albuquerque)、底特律、曼哈頓，其中底特律的名次進步最多，今年3月到4月排名前進了84名；這些城市的共同點包括交通便利，城市文化活動豐富多元等，此外大型科技公司計畫進駐也吸引租客遷入。

全美最受租客歡迎城市 資料來源：RentCafe
全美最受租客歡迎城市 資料來源：RentCafe

華府 租客 亞特蘭大

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