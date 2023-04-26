全美最受租客歡迎城 維州阿靈頓排第7

維州阿靈頓市因就業機會豐富、交通便利等，成為全美租客受歡迎的前十名城市。(記者張筠 / 攝影)

住房市場分析公司RentCafe日前公布「租客 最愛城市榜單」，結果顯示維州阿靈頓市(Arlington City)排名全美第七，大華府 地區另一個衝進全美前30的為首都華府，排名第26，而喬治亞州的亞特蘭大 市在該榜單中排名第一。

RentCafe根據一個郡市每個月市場上有的公寓數量、租客搜索頻率、收藏結果、瀏覽情況等指標，對比今年4月與一年前全美各地公寓市場的熱門程度。

結果顯示，阿靈頓市衝進全美前十的主要原因包括就業機會豐富、商業發達、通勤便利、民眾年收入高等，阿靈頓居民收入的平均中位數幾乎是全美平均的兩倍，此外大華府公寓今年4月被民眾列入收藏的數量，比去年同期多了一倍多，其中最受歡迎的公寓類型是「可養寵物的兩居室」；由於租客增多，大華府地區可出租的公寓數量減少了17%。