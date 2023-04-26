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楊京亞洲行 首站抵台會見蔡英文 將在台北成立貿易辦事處

記者張筠／維州報導
維州州長楊京24日啟動亞洲貿易之旅，首站會見蔡英文。(楊京辦公室提供)
維州州長楊京24日啟動亞洲貿易之旅，首站會見蔡英文。(楊京辦公室提供)

維州州長楊京(Glenn Youngkin)24日在台灣會見中華民國總統蔡英文，宣布將在台北設立「維州-台灣貿易辦事處」，加固與台灣的經貿合作；這是維州在海外設立的第四個貿易辦事處，其他三個分別在德國、南韓與日本

楊京攜代表團在24日啟動五天的亞洲行，到訪台灣、日本、南韓，這是楊京政府首次國際貿易之旅，也是楊京首次以州長身分到訪亞洲，楊京代表團此行首站到台灣會面蔡英文，商討雙邊經貿關係，計畫推動更多貿易合作及教育發展，顯示楊京政府對台灣的重視。

楊京表示，維州與台灣的合作關係已持續數十年，如今的會面將加固這份夥伴關係；楊京在上任州長前，曾是一名經驗豐富的商業領袖，「我很欣賞台灣在各行各業表現出的卓越和精益求精」，楊京稱台灣在貿易合作和經濟繁榮方面是「世界各國重要的典範」。

根據楊京簽署的行政令，維州將在今年6月30日前於台北設立一個「維州-台灣貿易辦事處」，表達楊京對台灣獨立於中國大陸的支持，不過該行政令未獲得維州州議會的支持，楊京在該行政令中表示，「台灣和維州有很多相似的價值觀，包括民主規範以及對世界秩序的追求」，維州將與台灣深化合作關係。

蔡英文也通過推特表示，她與楊京代表團的會面「愉快且有建設性」，感謝維州對台灣的支持，也非常歡迎在台北設置貿易辦事處，加深雙方在經濟貿易上的聯絡。

不少分析認為，楊京本次與蔡英文的會面反映了他對中國的強硬態度，中國目前是維州最大的貿易夥伴，去年進出口總額為103億元，相比之下台灣的進出口總額為17億元多；根據楊京辦公室的數據，維州2022年共向台灣出口了7億3000萬元的產品，並從台灣進口10億元商品，同期維州向日本出口7億6000萬元商品。

有聲音質疑楊京政府與蔡英文的會面將犧牲維州與中國的貿易往來，中國駐美大使館對此未予評論，楊京辦公室的兩名發言人截至發稿前也沒有回應。

楊京政府此行預計花掉20萬元經費，維州兩大農業出口商Smithfield和Perdue Agribusiness拒絕評論楊京的貿易之旅，不過他們均表示，維州農業發展國際市場很重要。

維州大豆種植者和出口商泰里費羅(Tom Taliaferro)說，州長到國際市場上推廣維州農產品，對維州有利無害，在他看來，中國應該不會因此威脅其他農民或破壞與維州之間的貿易關係，「農民提供的產品是供人類基本生存，不是讓人藉機玩弄政治。」

維州 蔡英文 日本

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