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環保又美觀 馬州花園公車站今夏上路

記者張筠／馬州報導
微型花園公車站頂部將是植被，背面有太陽能板，下方是收集雨水的管道和水泵，整個花園基本可以自給自足。（特里提供）
微型花園公車站頂部將是植被，背面有太陽能板，下方是收集雨水的管道和水泵，整個花園基本可以自給自足。（特里提供）

由馬里蘭大學(UMD)教授創辦的公司Living Canopies，日前計畫將馬州公車站改造為微型花園，提高城市綠化水平和美觀程度，並提升乘客的通勤體驗，吸引更多人使用大眾交通工具，預計今年夏天將首先在Hyattsville郡推出。

Living Canopies公司最開始是一間讓家家戶戶後院更涼爽、環保的遮陽傘生產商，不過創辦人特里(Dave Tilley)後來發現，城市裡的公車站大多看上去「很無聊、平平無奇」，夏季過熱，冬季過冷，因此他便萌生將公車站改造成小花園的想法。

特里是馬里蘭大學環境科學系的副教授，也是Living Canopies的首席執行官，根據該公司的設計，他計畫將公車站的屋簷打造成小花園，在上面種花草藤蔓，「相當於一個活生生的遮陽傘」，不僅可以在一定程度上調節公車站附近的溫度和適度，也能提高觀賞性，讓等車的時光不會乏味。

Living Canopies今年夏天將首先在Hyattsville郡改造十個公...
Living Canopies今年夏天將首先在Hyattsville郡改造十個公車站，將它們打造為微型花園。（特里提供）

「有植被遮擋，至少會讓人感覺涼爽華氏8度，在95度的晴天裡，若待在花園公車站，體感溫度可降到87度，這對一般人來說是很大的不同」，且植被屋簷能帶來至少50平方呎的陰涼面積，比普通公車站的屋簷大得多。

此外公車站的屋簷背後將安置太陽能電池板，座椅下面有可收集雨水的管道以及水泵，能利用太陽能電池板的能量將雨水送回給屋簷上的植被，太陽能板也能提供民眾手機充電的服務。

特里表示，多數情況下這些微型花園都能自給自足，根據Living Canopies的計畫，今年夏天將首先在Hyattsville郡改造十個公車站，「相信在這些花園公車站裡待過的人都會覺得舒服、滿意。」

特里說，此設計也將提升社會對氣候變暖等環境問題的關注，民眾親身受益後，將更多思考綠化和環保等議題。

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