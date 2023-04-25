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台裔女大生修嘉佑 美西大學高球賽奪冠

記者王福權／華盛頓報導
4月4日修嘉佑勇獲本賽季個人首冠。（Trinity University提供）
4月4日修嘉佑勇獲本賽季個人首冠。（Trinity University提供）

台裔學生修嘉佑(Kiona Hsiu)日前在德州密蘇里城的美西地區大學高爾夫邀請賽中，獲得2023賽季的首個個人冠軍。由於最後一輪打出僅低於標準桿一桿的成績，她以兩桿的優勢領先全場，隨後在五桿標準桿中領先，最後贏得本賽季的第一個冠軍。

修嘉佑同時獲得美南校際聯盟(Southern Collegiate Athletic Conference, SCAC)最佳高爾夫球手獎，2022-23 賽季中也三次獲得「最佳高爾夫球手」獎，此前她在德州大學女子精英賽中獲得亞軍，並在全國大學體育協會(NCAA)秋季邀請賽中得第17名。

獲得本賽季個人首冠的修嘉佑(右)與教練合影。（Trinity Universit...
獲得本賽季個人首冠的修嘉佑(右)與教練合影。（Trinity University提供）

修嘉佑六歲拿起第一支高爾夫球桿，她的父母也鍾愛這項運動，不過他們沒想到，女兒在20多歲就因球技出色而聲名大噪。除了是一名出色的運動員外，修嘉佑的課業也非常優秀，待人謙虛有禮，能承擔比賽的重壓，學業也很突出，受到海內外華人關注，加上她氣質出眾，在球場上也大方成熟，不少人稱她為美國高爾夫球界新星，也是台裔之光。

修嘉佑受到父母鼓勵，從小打高爾夫球，高中加入校隊，2020年進入Trinity大學後，就被甄選為高爾夫球校隊隊員，並在SCAC冠軍賽為學校拿下女子團體冠軍與個人季軍；她對高爾夫極為熱愛，每次練習雙手都磨出水泡，但她內心篤定，堅持到底。

修嘉佑的父母也十分支持她，不斷給予她信心，幫助她建立成為優秀高爾夫球選手的基礎，且父母的初心不改，他們說，高爾夫球最初只是讓修嘉佑加強體育鍛鍊，無關名次，如今她能打出如此成績，完全出乎他們意料，而最讓修嘉佑母親開心的不光是女兒在人前的風光，而是她的成長，他們見證高爾夫球讓女兒變得堅強。

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