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「長空之王」4/28大華府4影院上映

【華盛頓訊】

電影「長空之王」(Born to Fly)4月28日(周五)在中國大陸、美國、加拿大同步上映，大華府地區有四家電影院播映。該片由劉曉世導演，桂冠、劉曉世編劇，王一博、胡軍、于適領銜主演，周冬雨特別主演，卜鈺、翟宇佳、王子宸 、蘆鑫等聯合主演。

劉曉世與製作團隊力求展現真實戰機飛航感和空中飛翔場面，呈現試飛員們的英勇精神和毅力，王一博與胡軍充滿正氣的形象也極具吸引力，且內在品質豐富，頗有職業精神。「長空之王」故事跌宕起伏，有許多驚險的場面和感人至深的情節，試飛員們克服艱難險阻的勇氣和毅力，將感染觀眾，樹立榜樣。

該片除情節和主角魅力之外，精采的空中特效拍攝技巧也帶領觀眾彷彿置身戰機翱翔和追逐的情景中，豐富視覺體驗。

大華府播映「長空之王」的四家電影院分別是1) Angelika Film Center & Cafe at Mosaic, Fairfax, VA. 2) AMC Hoffman Center 22, Alexandria, VA. 3) AMC Potomac Mills 18, Woodbridge, VA. 4) AMC Montgomery 16, Bethesda, MD。

電影院 華府 導演

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