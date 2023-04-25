首都地鐵執行長提議 逃票列違反刑事法

根據華府目前法規，逃票行為僅屬於民事違法，克勞克主張更新為刑事違法行為，便於執法部門排查危險。（記者張筠／攝影）

逃票問題是大華府 地鐵近幾年來運營的眼中釘，除了減少地鐵稅收影響大眾運輸系統的發展，首都地鐵局(Metro)總經理兼執行長克勞克(Randy Clarke)日前表示，這也涉及大眾運輸的安全問題，主張修訂法規，華府應當與維州 、馬州統一，將逃票行為定為刑事違法，提高地鐵服務和城市的安全性。

克勞克任職首都地鐵局總經理已九個月，「雖然並非所有逃票的人都有犯罪行為，但在地鐵系統中威脅他人安全、涉嫌暴力犯罪的人，99.99%都是逃票進入地鐵」，克勞克說，解決逃票問題將很大程度減少地鐵服務中的暴力案件。

首都捷運局去年11月加裝安檢設備，並收緊執法，若有民眾逃票，將被開罰單，罰金因區域而不同，在維州和馬州，逃票屬於刑事違法行為(a criminal offense)，違法者會被罰100元，不過根據華府的法律，逃票僅為民事違法，罰金50元。

華府市議會在2018年通過決議，表示若對逃票行為的懲處過於嚴苛，非裔群體將受到最大影響，因許多民眾逃票並非有惡意，只是因支付不起通勤費用，若執法過嚴，既無法解決問題，反而還會導致低收入群體通勤更困難，當時市議會便決定將逃票行為定為民事違法行為，只在提高立法的公平性。

對此克勞克表示，立法者們全面考慮法案的公平性，並預見了政策規定對不同族裔的潛在影響，這非常可取，但如今為了提高地鐵服務的安全性，是時候修訂現有法規；他說，若有民眾在維州或馬州未刷卡就闖入地鐵，執法部門有權利詢問對方提供個人信息，因此行為涉及刑法，但若相似情況發生在華府，只屬於民事問題，則執法部門無權要求該人員的信息。

「準確定位逃票者的身分，對地鐵和社區排查威脅非常關鍵」，克勞克舉例日前在維州Ballston地鐵站 發生的案件，「當時一名男子逃票被警方發現，後來執法部門通過背景調查發現該男子因嚴重襲擊他人而背負兩項追捕令。」

「該男子最終被捕不是因為逃票，但對逃票行為成為執法部門破解其他案件的線索，這都得益於完整且嚴格的立法和執法」，克勞克認為華府也應當調整學習，讓各執法部門工作更完整連貫，「重點不僅在於確保首都地鐵局的資金和運營，更重要的是提高城市的安全穩定。」

該主張獲得華府市議會成員、公共安全與立法委員會主席品托(Brooke Pinto)的共鳴，他表示會在市議會推動更新法規，爭取獲得更多成員的支持。