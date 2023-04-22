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全美亞裔總商會 關注商家現況

馬州訊
馬州政要與亞裔小商家業主出席了論壇。（主辦方提供）
馬州政要與亞裔小商家業主出席了論壇。（主辦方提供）

全美亞裔總商會(National ACE)日前在馬州舉行面向亞太裔商家的「AAPI STRONG」企業論壇，討論大華府地區的商業現狀，有逾60人參加，重點內容覆蓋反亞太裔歧視、結構性不平等、語言及程序許可、稅收及各項費用、移民問題等。

這是全美亞太裔商會與創業協會今年舉行的第二場企業論壇，為少數族裔小企業主、政策制定者、社區民眾提供交流平台，並針對當前障礙提出解決方案；馬州州務卿李鳳遷、馬州眾議員齊麗麗、蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)等官員也出席了活動。

亞裔是美國成長最快的少數族裔，也是所有少數族裔中，擁有企業比率最高的族群，數據顯示，亞裔社區創辦企業的比率達10.5%，高於全美平均，對美國就業機會和經濟發展貢獻大，涉及領域從製造業到醫療護理、餐飲等都有。

新冠疫情期間，72%的亞裔商家受疫情負面影響大，加上仇恨問題，亞裔商家深受其害，自疫情以來，全美有近1萬1000起針對亞裔的歧視案件，根據全美亞裔總商會的數據，36%的案件發生在商業場所，因此該商會聯合各地商家和政府，推動亞裔社區的公平政策，並提出「亞裔堅強計畫」(AAPI Strong program)，2023年該項目的重心是公平、機會與正義，內容包括技術援助、協助小商家業主獲得資金、培養能力。

商會代表也表示，將繼續推動調查，彌平亞裔方面的數據差距，解決供應鏈問題、提高信息透明度、補充勞動力、調整高額費用和稅收等。

全美亞裔總商會會長董繼玲說，企業界面臨的挑戰從獲得資本與合同，到建設能力、解決語言障礙和歧視等，亞裔商家從創業、維持、到擴展業務，各環節都須克服許多障礙，與政策制定者的對話將讓商家和社區的需求更透明，進而推動問題解決。

艾瑞奇發表主題演講，表達對亞裔的關切。（主辦方提供）
艾瑞奇發表主題演講，表達對亞裔的關切。（主辦方提供）
李鳳遷在論壇上致辭。（主辦方提供）
李鳳遷在論壇上致辭。（主辦方提供）
董繼玲表示，亞裔商家從創業、維持、到擴展業務，各環節都須克服許多障礙，與政策制定...
董繼玲表示，亞裔商家從創業、維持、到擴展業務，各環節都須克服許多障礙，與政策制定者的對話非常必要。（主辦方提供）

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