迎亞太裔傳統月 大華府精彩上秀

亞洲藝術博物館將從5月1日至13日推出百年慶典的系列活動。（國家亞洲藝術博物館提供）

迎接5月「亞太裔傳統月」，大華府陸續推出包括恆春民謠、亞洲藝術博物館 百年慶典等活動。

恆春民謠親善大使 徐秋雁4/27獻藝

●2009年獲得「恆春民謠親善大使」頭銜的徐秋雁(Jen Shyu)，27日晚上6時30分，將在馬州北貝塞斯達音樂中心(The Mansion at Strathmore)表演。徐秋雁是活躍於紐約爵士樂壇的台裔音樂人，演奏鋼琴、小提琴、台灣月琴、中國二胡、日本琵琶、韓國12弦。徐秋雁將她記憶中恆春淳樸的人文風情，以歌聲和樂器表達。活動地址：10701 Rockville Pike, Rockville, MD 20852。詳情：https://bit.ly/3mTGEkB。

世界太極氣功日 4/29慶祝

●大華府的太極和氣功愛好者4月29日上午10時，將在草地雲雀植物園 慶祝世界太極氣功日。每年4月的最後一個周六上午10時，全球80個國家、100多個城市的氣功愛好者聚集慶祝，共同練習太極拳及氣功，弘揚太極氣功文化。草地雲雀植物園門票每人3元。詳情：https://bit.ly/3H5AuVA。

亞洲藝術博物館 5月百年慶典

●國家亞洲藝術博物館今年迎來百年紀念，從5月1日至13日，博物館推出系列主題演講、表演、互動體驗、烹飪教學等，邀請民眾體驗亞洲文化。地址：1050 Independence Ave SW, Washington, DC 20560。詳情：https://s.si.edu/40rTmF8。

5月2日該博物館將舉行免費的「天使島清唱劇聲樂和弦樂四重奏」音樂會，慶祝亞裔 傳統月並表揚多元文化，此活動由作曲家黃若與華盛頓表演藝術、美國空軍樂隊合作推出，這也是史密森尼學會在亞裔傳統月系列表演中的首場音樂會。免費訂票：https://s.si.edu/3orRJtv。

史密森尼學會 5/2手工刺繡教學