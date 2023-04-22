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迎亞太裔傳統月 大華府精彩上秀

記者王福權／華盛頓報導
亞洲藝術博物館將從5月1日至13日推出百年慶典的系列活動。（國家亞洲藝術博物館提供）
亞洲藝術博物館將從5月1日至13日推出百年慶典的系列活動。（國家亞洲藝術博物館提供）

迎接5月「亞太裔傳統月」，大華府陸續推出包括恆春民謠、亞洲藝術博物館百年慶典等活動。

恆春民謠親善大使 徐秋雁4/27獻藝

●2009年獲得「恆春民謠親善大使」頭銜的徐秋雁(Jen Shyu)，27日晚上6時30分，將在馬州北貝塞斯達音樂中心(The Mansion at Strathmore)表演。徐秋雁是活躍於紐約爵士樂壇的台裔音樂人，演奏鋼琴、小提琴、台灣月琴、中國二胡、日本琵琶、韓國12弦。徐秋雁將她記憶中恆春淳樸的人文風情，以歌聲和樂器表達。活動地址：10701 Rockville Pike, Rockville, MD 20852。詳情：https://bit.ly/3mTGEkB。

世界太極氣功日 4/29慶祝

●大華府的太極和氣功愛好者4月29日上午10時，將在草地雲雀植物園慶祝世界太極氣功日。每年4月的最後一個周六上午10時，全球80個國家、100多個城市的氣功愛好者聚集慶祝，共同練習太極拳及氣功，弘揚太極氣功文化。草地雲雀植物園門票每人3元。詳情：https://bit.ly/3H5AuVA。

亞洲藝術博物館 5月百年慶典

●國家亞洲藝術博物館今年迎來百年紀念，從5月1日至13日，博物館推出系列主題演講、表演、互動體驗、烹飪教學等，邀請民眾體驗亞洲文化。地址：1050 Independence Ave SW, Washington, DC 20560。詳情：https://s.si.edu/40rTmF8。

5月2日該博物館將舉行免費的「天使島清唱劇聲樂和弦樂四重奏」音樂會，慶祝亞裔傳統月並表揚多元文化，此活動由作曲家黃若與華盛頓表演藝術、美國空軍樂隊合作推出，這也是史密森尼學會在亞裔傳統月系列表演中的首場音樂會。免費訂票：https://s.si.edu/3orRJtv。

史密森尼學會 5/2手工刺繡教學

●史密森尼學會5月2日將推出四天的刺繡工作坊，教授刺繡技巧、刺繡針步及裝飾繡針法等，並鼓勵學員嘗試獨特圖案設計。該課程共有四節課（5月2日、9日、16日、23日四天）每次2小時。工作坊地點：S. Dillon Ripley Center, 1100 Jefferson Dr SW, Washington, DC 20560。報名：https://bit.ly/3mOLU9k。

5月2日啟動的刺綉工作坊中，教師希瑟·克利會教導學員將抽象藝術的原理應用於刺繡製...
5月2日啟動的刺綉工作坊中，教師希瑟·克利會教導學員將抽象藝術的原理應用於刺繡製作。（史密森尼學會提供）

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