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維州費郡 試行機器人送餐

記者張筠／維州報導
Uber Eats日前和Cartken合作推出小機器人送餐服務，在維州費郡的Mosaic商業區首先使用。（Uber提供）
Uber Eats日前和Cartken合作推出小機器人送餐服務，在維州費郡的Mosaic商業區首先使用。（Uber提供）

Uber Eats日前宣布即日起將在維州費郡(Fairfax County)部分商業區用小機器人送餐，有民眾稱讚小機器人外貌可愛，商家也稱可減輕送餐壓力，很期待使用，不過也有人擔心其安全性，表示萬一餐點被人半路攔截，或小機器人故障，反而導致更多麻煩，因此對此新興技術持保留態度。 

這項全自動化的食物配送服務是Uber Eats與人工智慧公司Cartken合作推出的項目，此前已在佛羅里達的邁阿密試運行，如今在大華府首先進入費郡商業繁華的Mosaic區，該商業區有逾40家餐廳，目前部分商家已簽約決定試用Uber Eats的這項機器人服務，包括Our Mom Eugenia、Pupatella、RASA等店面。

這些送餐小機器人有六個輪子，前頭有照明燈，還有一面橙色旗幟提升可見度，每個機器人可容納約兩購物袋的物品，結合自動的人工智慧以及人為遙控的技術來送餐，它們有安全停止的設置，會自動避開行人和交通。

這些小機器人的派送範圍目前僅限於Mosaic區，Cartken發言人維勒(Abby Wheeler)表示，未來若有商家對此服務感興趣，Uber和Cartken會考慮在大華府更多地區拓展，Uber在該服務試運行期間，將綜合評估消費者滿意程度、機器人服務表現等，確定未來的服務範圍。

有民眾擔憂食物會被半路攔截，對此Uber Eats表示消費者可在App上追蹤派送進度，就像常規人員送餐一樣，食物送到後，消費者會在手機上收到解鎖密碼，取餐後整個送餐服務結束，若消費者仍有顧慮，可在訂餐時選擇不要以小機器人送餐，商家仍會有人工派送服務。

Cartken公司的聯合創辦人納伊克(Anjali Jindal Naik)說，人工智慧(AI)迅速進入我們的日常生活，機器人服務能提高服務的效率和精確度，更能解決勞動力問題，與Uber Eats的合作尤其反映此優勢；該公司也已和Grubhub合作推出配送服務，在多所大學校園內使用。

維州州議會2017年通過法律，允許機器人的自動派送服務，此前費郡Mosaic商業區和Dunn-Loring地鐵站之間有無人駕駛的自動接駁車試運行，在無雨無雪的日子於部分街道提供接駁服務。

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