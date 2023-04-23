誰在操縱命運(二) - 摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

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往世的業障是如何帶到今生的？

我們經常聽到特別是西方教義中總是說，每個人生來就是有罪的，這是正確的。那麼為什麼一個剛剛出生的純潔的嬰兒會有罪呢？罪又是從哪裡怎麼帶來的呢？在眾多的聽眾解答案例中，有好幾例都是年輕父母在孩子出生後三年時間裡沒有睡過一個整宿覺，孩子得濕疹並常常夜間驚醒。這種情況就是對原罪論的一個最好的解釋。實際上人界的每個人都有業障，業障就是所說的“罪”，沒有業障就不會出現在人界。所以說原罪論是正確的。

當應得的惡果一經天理排列轉化成業障，就像一台電腦的程式記錄著所有的資訊潛伏在人的靈魂上，從圖騰上看就是在某一特定部位的一塊黑氣。壞事做了一件又一件，靈魂上的黑氣就東一塊西一塊。當我們一出生的時候，這些黑氣會和靈魂一起帶到今世，並在擬定的時刻發生作用。這就是業障隨行的方式，也就是“如影相隨”。當一個地區或國家的人們若不行善而專造業，那麼就會同樣形成黑氣，從而影響天時地利，而得惡報。

業障在沒有發作的時候，對我們有沒有影響呢？不但有，還很大。靈魂上的黑氣就像腐蝕性液體一樣時刻侵蝕著我們的肌體，阻礙氣脈的流通，壓迫我們的神經，影響我們的情緒和心理狀態。所以有些人的病是由靈性引起的，而有些人是因為業障纏身所致。這也就是為什麼通常盧台長會區分靈性病和業障病。

業障只有兩種變化，要麼被抵消掉，要麼變成靈性發作出來。而靈性則有可能是業障轉化的，或外部來的。問題在於既然業障是一份因果關係中的果，應該不可以被抹掉，那麼為什麼會被抵消掉呢？什麼可以抵消這個果呢？

修佛，拜菩薩，念經，為什麼可以消業障？

業障是一份因果關係中的惡果，同時它是你種的因所應得的果，那麼除了你用另一份善因果去抵消它，沒有任何力量可以動它。而善因果就是功德，所以功德可以抵消業障。（詳見“白話佛法”類《善事與功德的區別》）

修佛修的是什麼？修的是心、修出清淨心、善心、平等心、慈悲心，去除妄心、貪心、瞋心、癡心、執著心。大家都知道善惡就在一念之間，只有把心修正了修善了，才能保證不種惡因，從而避免惡果，所以修心為修佛第一要旨。

念經拜菩薩，並不是說菩薩就把你的業障消掉了，而是因為念經拜菩薩就是功德，“果報不可思議”，“成就不可思議功德”。在正常情況下，功德會按天理的規定自動排序，不會主動去抵消某一個業障。而每當你祈求菩薩慈悲，保佑你的工作順利、愛情如意等等時，菩薩可以動用神通慈悲用你的功德去抵消那一個特定的阻礙你事業或愛情的業障，從而使你變的順利。你的功德和菩薩的慈悲神通缺一不可，但基礎還是你自己的功德，一份善果去一份業障。如果有人只是拼命祈求菩薩而不做功德，不念經，那麼菩薩也沒有辦法幫你。如果業障深，功德淺，所求之事同樣不會成功。

如何應用在我們的生活中？

明白了這一切，那麼我們就應該明白需抓緊時日，利用每一分鐘去修心積累功德。同時因為明白了功德和業障之間的深相應關係，我們每個人可以針對自己的業障程度，制定相應的短期修行目標。業障深的，平時總覺得什麼都不順，求菩薩念經很多但還不變好，這就是業障纏身阻礙運程，應集中精力消業障，多念小房子。業障淺的，一念經就有感覺，求菩薩每求必應，那麼就是你本身有功德有修行，就要提高要求，修心積累功德最要緊。

理解了這些道理以後，希望大家就能認清自己的命運是怎麼形成的，不要再怨天尤人，推卸責任，而是放下包袱，專心修行，把所有等待的時間都用在念經修功德上，那麼即使來世還在人界，那我們的每一天也會盡是好的果報，像生活在天上一樣。

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