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如何快速而又高價地把自己的房子賣掉？

本報華府訊
夏季賣房手續費僅收1.5%，讓利更多。賣房專線202-599-7860。
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大部分人買的第一套房子的時候都很年輕。僅僅是滿足當下的需求先購買一套解決最基礎的居住問題。隨著年齡的增長和自己收入的增加，以及家庭成員的增加，原來的房子已經不能滿足使用要求，必須更換一套大一點的房子成為一個理性化的選擇。那麼，賣房就需要提上議程了，如何賣？怎麼才能快速賣得出去？

第一步是在賣房之前必須要做好一些前期的準備工作，在準備期的時候業主可以整理一下房子的優勢，比如說社區附近的規劃，地鐵、學校、商業等等。如果是閒置的房子還可以把房子收拾打掃乾淨，甚至局部進行適當裝修，更容易讓客戶喜歡上也更容易賣個好價錢。然後就可以通過各種管道瞭解，社區的均價或者是和自己同戶型同面積的報價。對自己房子的掛盤價也有了一個初步的心理價位。房子上市前，賣家需要做好家居裝修和維護：為了讓房子看起來更加吸引人，您需要確保房屋內外的裝修和維護都是精心打理的。這包括清潔、修補任何損壞的設備和設施、粉刷房屋外牆和修剪花園。之後一個吸引人的售價，可以幫你得到更多的買家以及更有效的賣掉房子。進行有效的市場推廣，列如線上房地產平臺、社交媒體、房地產廣告和傳單來展示您的房子，這樣也可以吸引更多的潛在買家。以上是幾個可以幫助您快速而又高價地賣掉房子的建議。請記住，在進行房地產交易時，最好諮詢專業人士以確保您的交易順利進行。

最後您要是沒有時間做房子買賣的規劃不妨聘請專業的房地產經紀。經紀人本身可能賣房非常多年、經驗豐富，對於價格上可能會稍微硬一點，那就要看自己對於實戰經驗訴求如何。賣房子容易，但是如何在合約中為賣主保留最大的利益，遇到事情知道如何處理，這些只有經驗豐富的房產經紀才懂。

現在USDREAMHOUSE房產團隊針對夏季，推出1.5%賣房手續費！整個團隊擁有25年以上的房屋買賣，管理，投資經驗。整個團隊更是精通中文，英文，法文以及波蘭語。為您房屋買賣保駕護航，為您解答疑問，保障您的利益。如果你正打算在大華府買賣房產，可聯繫專線202-599-7860或則郵箱 [email protected]

如果有任何商業地產需求也可以直接聯繫。現在有一家位於蒙郡的連鎖奶茶店出售，全新裝修包含連鎖加盟費以及所有設備只售$130,000!另有一家位於蒙郡的連鎖品牌餐館出售帶酒牌。

房地產 地鐵 投資

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