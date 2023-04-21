台灣國家交響樂團華府演出 感動滿場樂迷

台灣NSO攜手小提琴家黃俊文(中間偏右)19日在華府甘迺迪中心帶來精采音樂盛宴。（台灣NSO提供）

台灣國家交響樂團(NSO)4月中啟動疫情 後的首度外訪，19日首次登上華府 甘迺迪中心(Kennedy Center)，演出亮點包括小提琴家黃俊文(Paul Huang)的合作巡演、作曲家陳可嘉作品「潮生潮落」的世界首演、以及結尾的安可曲「來自福爾摩沙的天使 」，整場演出令不少觀眾深受感動。

此次演出是NSO前年接到華盛頓表演藝術協會(WPA)邀請而促成，NSO新任總監準·馬寇爾(Jun Märkl)帶領樂團到紐約、華府、芝加哥巡演，這也是NSO第一次在美東獻聲。

馬寇爾希望以音樂傳遞台灣精神，讓世界各地人民更認識台灣。（記者張筠／攝影）

馬寇爾表示，本次巡演不僅展現美台之間的友好交流和信任，音樂家們的專業素養也展現未來有更多合作的可能性，「我自己對台灣的認識有限，但透過音樂能具體感受台灣」，他說，台灣民眾在逆境中仍有積極樂觀的心態，善良友好，且對音樂保有熱誠，「我們希望用音樂傳遞這種台灣精神，讓台灣在許多人心中不是一個抽象的概念或陌生的名字，而一個具象、美好的島嶼，人們能更願意認識它，甚至有機會親自到台灣看看。」

來自台灣的作曲家陳可嘉19日也達到音樂生涯裡的重要里程碑，她的作品「潮起潮落」(Ebbs and Flows)在甘迺迪中心實現世界首演，這也是她首曲登上首都頂級藝術中心的作品，從醞釀到完成創作超過半年，談及創作思路，她表示，為契合音樂會的「大自然」主題，她從家鄉台灣和生活了20年的美國中尋找相似之處，最終聚焦以「海」為中心，「台灣是一個島嶼，四面環海，美國也位於太平洋和大西洋中間，海洋是各地民眾都能有共鳴的主題。」

陳可嘉的作品「潮起潮落」19日在甘迺迪中心實現世界首演。（記者張筠／攝影）

這曲15分鐘的作品有對大自然的直接描寫，包括海浪、漁船進港、船隻汽笛等聲音，此外也有對內心世界和人文思想的刻畫，「海洋的歷史悠久，見證了每一個世代的起伏」，陳可嘉說，新冠疫情後海洋運輸的重要性也更凸顯，台灣的農、漁業也很發達，「而福爾摩沙這片美麗的地方最初也是由航海艦隊發現的，不論從自然或人文角度，海洋都在人類生命中扮演重要角色，「希望從概念和旋律音樂上都能引發聽眾的共鳴。」

演出最後NSO送上蕭泰然的「來自福爾摩沙的天使」作為安可曲，馬寇爾表示該曲目展現台灣的自然純樸，不少台灣觀眾聽後非常感動，思鄉之情隨著音符湧上心頭。