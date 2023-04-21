數據未更新 維州1.9萬逝者仍列選民 將盡快更新系統

維州 選舉部門日前在整理選民名單時，發現有近1萬9000已去世的民眾，仍被登記為維州的註冊選民，官員表示，選民的登記數量和實際人數有出入很正常，但從未想過有這麼大差距，不過該錯誤已及時修正，州府也計畫更新系統和數據庫，避免未來再犯。

維州選舉官員比爾斯(Susan Beals)表示，選舉機構日前整理從1960年以來的選民信息，發現有1萬8990人已去世，但名單尚未從系統中清除。

「此錯誤主要是因電腦編程出現失誤，沒有將選民的死亡日期和死亡證明關聯性設置清楚」，比爾斯說，目前州府正在維修選民註冊系統，確保未來的數據信息準確且及時更新。

比爾斯說，未來地方政府和選舉機構也將有權限更新選民信息，包括死亡狀況、家庭人數等，簡化流程，此前州府需有民眾的死亡證明才能修改註冊信息，但申請時間較長，導致信息更新不及時，且浪費人力，因此州府未來計畫將減省此流程。

維州選舉機構也建立了全新數據庫，讓統計選民信息的官員可直接查詢是否有維州選民在外州去世的情況，主要範圍包括與維州相鄰的田納西州 、肯塔基州、西維吉尼亞州 、馬州和華府等地，方便及時更新，清理維州選舉信息；以往若有維州選民在他州去世，選舉官員難以求證，若向外州醫院或養老機構申請證明也要耗費很長時間，也常常到最後沒有結果。