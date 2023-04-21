我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

波士頓馬拉松 馬州男奪大華府區冠軍

記者張筠／馬州報導
赫南德茲17日以2小時26分鐘2秒的成績完成波士頓馬拉松，創下個人紀錄，並在500多名大華府跑者中奪冠。（Georgetown長跑俱樂部提供）
赫南德茲17日以2小時26分鐘2秒的成績完成波士頓馬拉松，創下個人紀錄，並在500多名大華府跑者中奪冠。（Georgetown長跑俱樂部提供）

波士頓馬拉松(Boston Marathon)是全世界歷史最悠久的馬拉松比賽，大華府有約500位民眾完成了17日舉行的該項賽事，其中來自馬州的赫南德茲(Dylan Hernandez)以2小時26分鐘2秒的成績，名列大華府最佳，他也創下個人紀錄，在此次2萬7000多名跑者中排名第85。

這是赫南德茲完成的第七個馬拉松，也是他第二次參加波士頓馬拉松；波士頓馬拉松以難度較高、參賽標準嚴格著稱，也吸引世界各地的專業跑者，該賽事1897年創立，是全世界最古老的馬拉松比賽，也為世界馬拉松大滿貫賽事之一，每年4月的第三個周一舉行。

赫南德茲來自馬州貝塞斯達市(Bethesda)2019年曾參加波士頓馬拉松，今年再度挑戰自我，「此成績和名次讓我感覺不太真實，我平時態度比較積極樂觀，但創下個人新紀錄，我仍感到難以置信」，他表示這再度堅固他對跑步的熱情和信心，也更懂得如何科學訓練。

赫南德茲在堪薩斯Wichita讀高中時為田徑與越野跑(track and cross country)隊員，他和隊員們2011年在州內獲得冠軍，不過他到馬里蘭大學(UMD)讀書後才真正啟動個人的長跑之路，後來在喬治城大學(Georgetown University)讀研究生時也參加學校長跑俱樂部。

長跑俱樂部的教練帶領跑者們科學訓練，赫南德茲為波士頓馬拉松訓練期間，平均每周跑100哩，「平衡訓練時間、全職工作、社交活動等，需要智慧和堅持，過程雖難，但也極有成就感」，赫南德茲現於一家生物科技研究所擔任副主任。

完成波士頓馬拉松後，赫南德茲將休養一段時間，定期慢跑或騎單車，他計畫大概五周後重新投入訓練，為下一個賽事做準備，「我希望每一次馬拉松都能跑出個人的最好成績，不斷超越自己。」

馬拉松 波士頓 馬州

上一則

台灣國家交響樂團華府演出 感動滿場樂迷

下一則

台灣華語文中心-亞城中華文化學校揭牌

延伸閱讀

波士頓馬拉松爆炸案10年 兇手上訴爭免死

波士頓馬拉松爆炸案10年 兇手上訴爭免死
MLB／媒體點名…張育成出賽數將超越陳偉殷 登台將第1

MLB／媒體點名…張育成出賽數將超越陳偉殷 登台將第1
MLB／張育成1打席空手而歸 賽季開打10天還在等首安

MLB／張育成1打席空手而歸 賽季開打10天還在等首安
MLB／大谷翔平投觸身球後馬上道歉 對手大讚：好男人

MLB／大谷翔平投觸身球後馬上道歉 對手大讚：好男人
洛市議會暫准新規 禁非法持有觸媒轉化器

洛市議會暫准新規 禁非法持有觸媒轉化器

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅