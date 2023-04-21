波士頓馬拉松 馬州男奪大華府區冠軍

赫南德茲17日以2小時26分鐘2秒的成績完成波士頓馬拉松，創下個人紀錄，並在500多名大華府跑者中奪冠。（Georgetown長跑俱樂部提供）

波士頓馬拉松 (Boston Marathon)是全世界歷史最悠久的馬拉松比賽，大華府有約500位民眾完成了17日舉行的該項賽事，其中來自馬州 的赫南德茲(Dylan Hernandez)以2小時26分鐘2秒的成績，名列大華府最佳，他也創下個人紀錄，在此次2萬7000多名跑者中排名第85。

這是赫南德茲完成的第七個馬拉松，也是他第二次參加波士頓馬拉松；波士頓馬拉松以難度較高、參賽標準嚴格著稱，也吸引世界各地的專業跑者，該賽事1897年創立，是全世界最古老的馬拉松比賽，也為世界馬拉松大滿貫賽事之一，每年4月的第三個周一舉行。

赫南德茲來自馬州貝塞斯達市(Bethesda)2019年曾參加波士頓馬拉松，今年再度挑戰自我，「此成績和名次讓我感覺不太真實，我平時態度比較積極樂觀，但創下個人新紀錄，我仍感到難以置信」，他表示這再度堅固他對跑步的熱情和信心，也更懂得如何科學訓練。

赫南德茲在堪薩斯Wichita讀高中時為田徑與越野跑(track and cross country)隊員，他和隊員們2011年在州內獲得冠軍，不過他到馬里蘭大學(UMD)讀書後才真正啟動個人的長跑之路，後來在喬治城大學(Georgetown University)讀研究生時也參加學校長跑俱樂部。

長跑俱樂部的教練帶領跑者們科學訓練，赫南德茲為波士頓馬拉松訓練期間，平均每周跑100哩，「平衡訓練時間、全職工作、社交活動等，需要智慧和堅持，過程雖難，但也極有成就感」，赫南德茲現於一家生物科技研究所擔任副主任。

完成波士頓馬拉松後，赫南德茲將休養一段時間，定期慢跑或騎單車，他計畫大概五周後重新投入訓練，為下一個賽事做準備，「我希望每一次馬拉松都能跑出個人的最好成績，不斷超越自己。」