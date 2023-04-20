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柯文哲訪華府：若當總統 恢復與中對話

記者張筠／馬州報導
CCACC董事周武屏(左起)、會長孫文影、柯文哲、華府玉山科技協會會長蕭一白、CCACC董事陳嘉和、長期志願者董一明。(記者張筠／攝影)
CCACC董事周武屏(左起)、會長孫文影、柯文哲、華府玉山科技協會會長蕭一白、CCACC董事陳嘉和、長期志願者董一明。(記者張筠／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲4月初啟動在美行程，日前先後訪問紐約、波士頓及華府，下周還將到訪休士頓，他18日與大華府民眾見面，分享自己從醫和從政的經歷，並稱若當上總統，將恢復與中國大陸的對話，整頓政治文化，清理不當行為，帶動建立對國家有益的自律文化。

18日的見面會由華府玉山科技協會及美京華人活動中心(CCACC)聯合舉辦，柯文哲以「我的人生觀」為題分享並對比從醫與從政的心得，他自稱人生履歷表只有兩行：台大醫院外科醫生以及台北市長，對比醫生與政治人物的特質，分享他待人接物的精神和政治見解。

柯文哲說，政治的對象是人民，而非意識形態，「我反對將統獨視為台灣政治的對象，現階段仍有很多民生問題要解決。政治人物要以人民的生活為目標」，在他看來，台灣不缺少發現問題的人，「但關鍵是沒有人願意解決問題。」

柯文哲表示，台灣不缺少發現問題的人，關鍵是要有願意解決問題的人。(記者張筠／攝影...
柯文哲表示，台灣不缺少發現問題的人，關鍵是要有願意解決問題的人。(記者張筠／攝影)

柯文哲在回應現場民眾提問時說，若當上總統，他將做三件事，包括整頓政治環境，徹底清理不當的人員和行為，並推動與中國大陸的對話，此外還將建立對國家發展有益的企業文化，「我們不能期待國家在一夜之間改變，而是要盡力、按部就班的解決問題，積少成多，若一點行動都沒有，那永遠不可能改變」。

柯文哲分享自己任台北市長八年期間每天堅持坐公車上班，例行早上7時30分開會，「重要的就是培養自律、認真的文化」，他表示，雖然醫生的許多特質與政治人物不同，但他也表示，「台大醫院外科醫生的經歷塑造了我的人生」，因此他在政治上有較獨特的作風。

柯文哲分享曾經一名病患家屬寫給他的感謝信，他表示，從醫不可避免的會面對死亡，「對醫生來說，病人只是許多人中的一個，但對病人和他們的家屬來說，醫生往往是唯一的一個」，憑著這樣的信念，柯文哲在政治上也主張「必須看清現況和問題，不可能討好每個人或滿足所有人的心願，但總要心存善念，盡力而行。」

他鼓勵在美華人，「華人社會現在需要的是確切的文化，不要模稜兩可，是就是，非就非，政治理念不是總在追求重大變革，而是要從生活中看到需要改善和可以進步的細節。」

他也分享回台灣應該做的三件事，包括爬玉山，為培養克己堅韌的品格；騎單車環島一次，為感受台灣自然風光的美麗和純良的風土民情；走一次媽祖遶境，為的是感受最基層人民的生活。

柯文哲稱若當上總統，將恢復與中國大陸的對話，整頓政治文化，清理不當行為，帶動建立...
柯文哲稱若當上總統，將恢復與中國大陸的對話，整頓政治文化，清理不當行為，帶動建立對國家有益的自律文化。(記者張筠／攝影)

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