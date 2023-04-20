台交響樂團使館之夜 雙橡園登場

蕭美琴(前排右三)在雙橡園辦「使館之夜」活動，歡迎華府國家新聞俱樂部的會員。(特派員許惠敏 / 攝影)

以「From Formosa」為名，創團30多年首次出訪美國華府 、紐約、芝加哥三大城的台灣國家交響樂 團(NSO)，19日在華府甘乃迪演藝中心音樂廳演出。該樂團六位樂手和此次巡演的小提琴獨奏家黃俊文，18日晚則在華府雙橡園先端出小而美的「前菜」暖身。

這是華府全國記者俱樂部(National Press Club, NPC)「使館之夜」系列活動之一，駐美代表蕭美琴說，在台灣國家交響樂團來訪期間與NPC合辦這場活動，展現台灣多彩文化樣貌，讓外界看見的台灣不僅僅是全球地緣政治挑戰的話題焦點，而是和NPC一樣，珍視新聞自由民主價值並且富含多元藝術的島嶼。

台灣國家交響樂團參加華府全國記者俱樂部「使館之夜」系列活動，展現台灣為珍視新聞自由民主價值並且富含多元藝術的島嶼。(特派員許惠敏／攝影)

45分鐘的演出，從古典到爵士，從中古歐洲到當代台灣，呈現多元多彩的曲趣。由黃俊文和NSO大提琴手范雅志合作的俄羅斯 作曲家葛里埃爾催眠曲二重奏，為這場室內樂揭開溫暖而甜美的序幕；由NSO單簧管首席朱玫玲領銜演出的「美濃之道」弦樂五重奏，詮釋旅美作曲家李元貞對故鄉土地的懷想依戀。

該樂團六位樂手和此次巡演的小提琴獨奏家黃俊文，18日晚在華府雙橡園先端出小而美的「前菜」暖身。(特派員許惠敏／攝影)

壓軸曲莫札特「A大調單簧管五重奏」第四樂章，是耳熟能詳的經典作品，在現場百餘觀眾欲罷不能的掌聲中，七位音樂家再次出場，演奏由樂團定音鼓副首席陳廷銓改編的「天公落水」、「阮若打開心內的門窗」組曲，第二段的爵士變奏除了亮眼的單簧管主奏，和中提琴、小提琴的交叉對話尤其迷人。

小提琴獨奏家黃俊文。(特派員許惠敏／攝影)

這次台灣國家級樂團的首次出訪，是由華盛頓表演藝術協會(Washington Performing Arts)出面邀請，會長兼執行長畢爾斐爾德(Jenny Bilfield)在聆賞曼妙室內樂後說，這樣一大群傑出音樂家越洋來訪演出，十分不易罕見。