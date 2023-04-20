我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

台交響樂團使館之夜 雙橡園登場

特約記者許惠敏／華盛頓報導
蕭美琴(前排右三)在雙橡園辦「使館之夜」活動，歡迎華府國家新聞俱樂部的會員。(特派員許惠敏 / 攝影)
蕭美琴(前排右三)在雙橡園辦「使館之夜」活動，歡迎華府國家新聞俱樂部的會員。(特派員許惠敏 / 攝影)

以「From Formosa」為名，創團30多年首次出訪美國華府、紐約、芝加哥三大城的台灣國家交響樂團(NSO)，19日在華府甘乃迪演藝中心音樂廳演出。該樂團六位樂手和此次巡演的小提琴獨奏家黃俊文，18日晚則在華府雙橡園先端出小而美的「前菜」暖身。

這是華府全國記者俱樂部(National Press Club, NPC)「使館之夜」系列活動之一，駐美代表蕭美琴說，在台灣國家交響樂團來訪期間與NPC合辦這場活動，展現台灣多彩文化樣貌，讓外界看見的台灣不僅僅是全球地緣政治挑戰的話題焦點，而是和NPC一樣，珍視新聞自由民主價值並且富含多元藝術的島嶼。

台灣國家交響樂團參加華府全國記者俱樂部「使館之夜」系列活動，展現台灣為珍視新聞自...
台灣國家交響樂團參加華府全國記者俱樂部「使館之夜」系列活動，展現台灣為珍視新聞自由民主價值並且富含多元藝術的島嶼。(特派員許惠敏／攝影)

45分鐘的演出，從古典到爵士，從中古歐洲到當代台灣，呈現多元多彩的曲趣。由黃俊文和NSO大提琴手范雅志合作的俄羅斯作曲家葛里埃爾催眠曲二重奏，為這場室內樂揭開溫暖而甜美的序幕；由NSO單簧管首席朱玫玲領銜演出的「美濃之道」弦樂五重奏，詮釋旅美作曲家李元貞對故鄉土地的懷想依戀。

該樂團六位樂手和此次巡演的小提琴獨奏家黃俊文，18日晚在華府雙橡園先端出小而美的...
該樂團六位樂手和此次巡演的小提琴獨奏家黃俊文，18日晚在華府雙橡園先端出小而美的「前菜」暖身。(特派員許惠敏／攝影)

壓軸曲莫札特「A大調單簧管五重奏」第四樂章，是耳熟能詳的經典作品，在現場百餘觀眾欲罷不能的掌聲中，七位音樂家再次出場，演奏由樂團定音鼓副首席陳廷銓改編的「天公落水」、「阮若打開心內的門窗」組曲，第二段的爵士變奏除了亮眼的單簧管主奏，和中提琴、小提琴的交叉對話尤其迷人。

小提琴獨奏家黃俊文。(特派員許惠敏／攝影)
小提琴獨奏家黃俊文。(特派員許惠敏／攝影)

這次台灣國家級樂團的首次出訪，是由華盛頓表演藝術協會(Washington Performing Arts)出面邀請，會長兼執行長畢爾斐爾德(Jenny Bilfield)在聆賞曼妙室內樂後說，這樣一大群傑出音樂家越洋來訪演出，十分不易罕見。

三年前曾到台灣訪問，並在國家音樂廳欣賞NSO的畢爾斐爾特別提到台灣是表演藝術人才的培育搖籃，在世紀瘟疫期間突破挑戰辦成這場巡演，展現不同國度人民用藝術再連結的強烈渴望。

黃俊文(左)和范雅志(右)合作帶來俄羅斯作曲家葛里埃爾催眠曲二重奏。(特派員許惠...
黃俊文(左)和范雅志(右)合作帶來俄羅斯作曲家葛里埃爾催眠曲二重奏。(特派員許惠敏／攝影)

華府 交響樂 俄羅斯

上一則

維州2竊車疑犯 跳河躲避追捕落網

下一則

政策急轉彎…新州准Curaleaf藥房 續售娛樂大麻

延伸閱讀

「使館之夜」台灣愛樂團演出 展現民主價值與多元藝術

「使館之夜」台灣愛樂團演出 展現民主價值與多元藝術
華府東南區 將建癌症醫療研究中心

華府東南區 將建癌症醫療研究中心
華府Anacostia社區農夫市場 4月22日開鑼

華府Anacostia社區農夫市場 4月22日開鑼
小提琴家黃俊文美國開大師班 提點音樂學子技巧

小提琴家黃俊文美國開大師班 提點音樂學子技巧
以台灣愛樂交響樂團赴美巡演　4/19華府DC　4/21紐約林肯中心

以台灣愛樂交響樂團赴美巡演　4/19華府DC　4/21紐約林肯中心

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
德州奧斯汀地區石點高中明星啦啦隊員珮頓華盛頓，上錯車竟遭槍擊。（KXAN電視台畫面）

德州啦啦隊明星高中女生 開錯車門遭人槍擊重傷

2023-04-19 18:54

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲