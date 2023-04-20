校園槍案增 維州推動收緊槍枝存放法

近年來美國頻發校園槍擊案，除了槍手會接受法律制裁，家長和學校行政官員、教職人員等也面臨更多審查和問責，包括維州 在內的許多州和地區也在推動收緊對於槍枝存放的法律，避免兒童或青少年接觸危險武器，威脅校園安全。

維州紐波特 紐斯市(Newport News)Richneck小學今年1月6日，發生六歲男童在課上用母親合法槍枝攻擊老師的案件，目前該男童的母親被控忽視兒童的重罪，以及涉及危險武器的危害兒童輕罪，若以上罪名成立，該母親最高可判六年徒刑。

受傷教師澤溫爾(Abby Zwerner)已對此提訴，要求紐波特紐斯市公校 教委、公校系統前教育總監、Richneck小學前校長及前校長助理等人賠償4000萬元；目前檢方也已啟動調查，研究公校官員是否存在犯罪行為。

全美在過去八年間，至少有七起兒童將家長槍枝帶到學校且有意或無意傷害了他人的案件，在此類案件中，針對家長和學校的刑事調查較少見，但由於近期槍枝暴力加劇，公眾要求徹查家長和學校的呼聲也越來越高，社區要求更嚴苛的問責制度。

根據美國國土安全部(DHS)2019年的一份報告，校園槍擊案中的武器有76%來自學生家長或親戚家庭，數據顯示，自1970年至今，美國共有逾2000起校園槍擊案，其中至少有11名成人因此面臨指控，多數發生在近幾年，包括紐波特紐斯市六歲男童的母親。

去年芝加哥一名二年級學生書包裡裝槍到校，在學校槍枝意外走火，打傷了一名七歲兒童，該二年級學生的母親因此被控危害兒童罪；2018年印第安納州的一名青少年因有精神問題，將母親的槍枝帶到學校，威脅要殺死其他同學，在學校開了幾槍後自盡，該青少年的母親因沒有將危險武器從家中清除，導致孩子威脅校園安全，因此在2020年被判緩刑。

2021年密歇根高中的青少年庫姆布利(Ethan Crumbley)認罪殺害四名同學，其父母也被控過失殺人罪，並被指控無視孩子心理健康，且武器存放不當，讓孩子能接觸槍枝。

近幾年檢方在處理槍枝案件、問責相關人員時也面臨越來越大的政治壓力，且要證明家長或學校有責任的難度也較大，因為必須先證明孩子傷害他人的行為是可預見的，不少人因此表示，收緊對槍枝存放的管理，是降低兒童和青少年接觸危險武器機率的重要措施。

目前包括維州在內共有29個州頒布了防止兒童接觸槍枝的法律，若成年人讓孩童在無監督的情況下獲得槍枝，不論是故意或過失，都可能面臨刑事訴訟。