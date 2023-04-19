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全美多元化城市 馬州蒙郡蓋城、德國鎮、銀泉市包攬前3名

記者張筠／馬州報導
全美前三名多元化的城市都位於馬州蒙郡。(記者張筠 / 攝影)
全美前三名多元化的城市都位於馬州蒙郡。(記者張筠 / 攝影)

個人理財網站WalletHub日前公布2023年「全美多元化城市」排行榜，馬州蒙郡(Montgomery County)的三個城市拿下冠亞季三項，蓋城(Gaithersburg)排名第一，其次分別為德國鎮(Germantown)和銀泉市(Silver Spring)。

WalletHub根據各城市的社會經濟發展狀況、文化產業、族裔、家庭、宗教等13項指標，評估排名全美各城市的多元性，該報告顯示，多元性有利於經濟發展，移民群體給美國帶來新鮮的創意、技術和思想，促進各城市穩步發展，多項研究也證明，一座城市若對文化多樣性開放包容，經濟發展速度越快，市場的靈活性也更高。

結果顯示，全美前三名城市依次為蓋城、德國鎮、銀泉市，都位於馬州蒙郡，第四、五名分別為德州的休士頓(Houston)和阿靈頓(Arlington)，蒙郡華人聚居的洛克維爾市(Rockville)也排名靠前，在全國位列第13。

從單項上看，馬州銀泉市和蓋城的民眾總體教育水平在全美排名第一和第三，德國鎮和蓋城的族裔多元性、語言多樣性都為全國前五名；在各單項中，維州排名靠前的為州府里奇蒙(Richmond)，該市的宗教多元性在全美排名第二。

蓋城市長亞士曼(Jud Ashman)表示，蓋城多年來在多元性排行榜中名列前茅，這也是市府官員在規畫城市建設時聚焦的重點之一，「族裔多元、教育水平高等是經濟發展的動因，同時市府為各社區分配預算時也重視公平需要，團結各社區齊心建設蓋城。」

全美前十名多元化城市 資料來源：資料來源：WalletHub網站
全美前十名多元化城市 資料來源：資料來源：WalletHub網站

許多在蓋城長期生活的居民也表示，蓋城的包容性以及熱情好客的精神，令他們很有歸屬感，也能與鄰里保持良好關係，蓋城市議員、前市長卡茲(Sidney Katz)是一名生長在蓋城的民眾，「我們從不把這裡的一切視為理所當然，如今的發展成果都是有著不同文化背景之民眾，齊心打造的。」

卡茲的祖輩1918年遷入蓋城，他們當時在老城區開了一家店面，「他們勤懇工作，刻苦耐勞，為了給家庭和孫輩們打造美好生活」，此精神在移民社區中非常普遍，也是蓋城持續進步的動因。

卡茲說，教育系統完善也是蓋城的一大吸引力，連帶刺激就業機會的增長，推動基礎設施不斷全備；而蒙郡舉辦的多元文化活動也讓民眾們享受當地生活，比如蒙郡嘉年華、蓋城讀書文化節等，民眾在此除了能滿足工作、教育需求，也能享受文化補給。

蓋城、德國鎮、銀泉市的族裔種類多、語言多樣性高、教育系統完善。(記者張筠 / 攝...
蓋城、德國鎮、銀泉市的族裔種類多、語言多樣性高、教育系統完善。(記者張筠 / 攝影)

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