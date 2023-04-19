華府東南區 將建癌症醫療研究中心

華府 官員17日宣布，為提升各地醫療資源分配的公平性，將在城市東南部新開一間癌症 研究中心，致力改善民眾健康狀況，降低癌症死亡率，也協助無保險 的民眾了解就醫檢查流程。

該Ralph Lauren癌症預防中心位於華府第八區，是喬治城大學(Georgetown University)Lombardi癌症研究所與Ralph Lauren Corporate基金會聯合成立，提供乳腺癌、結腸癌、肺癌、前列腺癌等常見癌症的治療。

Ralph Lauren Corporate基金會斥資2500萬元，目標在全美資源較匱乏的地區建立或擴展五家癌症研究和醫療中心，華府這家是該基金會支持的首個項目，市府官員表示，華府第八區民眾癌症死亡率較高，且專業的醫療技術及人員也較短缺，這間癌症研究中心來得及時，將大大提升華府民眾的生活水平，並讓長期受困與疾病的群體獲得希望。

有研究顯示，華府各區域醫療資源的分配差異，導致各區民眾的平均壽命可能相差數十年，東南區的居民平均壽命為60至70歲，而經濟較發達、富人較集中的區域，人口平均壽命在80至90歲。

華府負責衛生及人民服務(Health and Human Services)的副市長特納吉(Wayne Turnage)表示，該癌症中心是改善民眾健康的第一步，市府敦促民眾積極做例行檢查，「只有了解民眾的健康問題後我們才能對症下藥，並靈活調整該中心的資源與人力分配。」

特納吉說，第八區有近九成民眾依賴Medicaid保險，但他們基本未定期接受檢查；對此有民眾表示，通勤和工作是阻礙他們做常規檢查的兩大阻礙，儘管華府有病假政策，但很多民眾仍無法享受這份福利，包括聯邦雇員、學生、獨立合約工等。

另外也有不少民眾是因缺乏適當的保險而沒有固定健康檢查，根據人口普查局數據，華府65歲以下民眾中，有近4.1%人沒有保險，且有明顯的族裔差異，無保險的非裔民眾比率是白人的兩倍。

華府這間新癌症中心也將給沒有保險的民眾提供指南，幫助他們了解就醫和檢查的種種流程，讓醫療資源都能物盡其用。

Ralph Lauren Corporate基金會也將支持在紐約市哈林區(Harlem)建設的Memorial Sloan Kettering中心，另外三個項目尚未公布。