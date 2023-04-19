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華府Anacostia社區農夫市場 4月22日開鑼

記者張筠／華盛頓報導
華府Anacostia社區博物館將在4月22日與FRESHFARM合作推出農夫市場，提升華府第八區民眾的生活品質。(FRESHFARM提供)
華府Anacostia社區博物館將在4月22日與FRESHFARM合作推出農夫市場，提升華府第八區民眾的生活品質。(FRESHFARM提供)

史密森尼學會旗下的Anacostia社區博物館日前宣布，從22日起推出周末農夫市場(farmers' market)，每周六上午10時至下午2時在Anacostia河東區，帶來當地特色食品和新鮮農貿產品，補充食品物資供給，提升低收入群體的生活品質，該農夫市場將為季節性服務，將持續至11月。

該農夫市場由Anacostia博物館和華府非營利組織FRESHFARM聯合運營，FRESHFARM是全美第三大農夫市場的運營商，在大華府地區管理逾24個農夫市場。

博物館表示，華府Anacostia河東邊的社區僅有一家較大的超商，成千上萬民眾所需的生鮮和健康食材供應非常優先，因此22日開始的農夫市場不僅將帶來更多選擇，提高民生，更能資源較匱乏的第八區發展。

該農夫市場將重點推廣地方商家和農貿商人的食品和服務，從小規模開始，逐漸與社區建立信任，未來FRESHFARM將再擴大範圍，並邀請更多商販加入；該農夫市場將季節性運營，4月22日持續至11月18日。

該農夫市場將重點提升低收入群體的生活品質，接受「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)、「農貿市場營養計畫」(Senior Farmers’ Market Nutrition Program)等票券。

Anacostia社區博物館也將在農夫市場擺設攤位，提供來自維州家庭農場的新鮮蔬果，FRESHFARM也將引進賓州農場的產品，增加食材多元性。

FRESHFARM在1997年於華府杜邦圓環(Dupont Circle)開設第一個農夫市場，如今進駐華府東南部第八區，該組織執行主任莫格倫(Hugo Mogollon)表示，Anacostia社區博物館帶動該社區的人口增長，也會定期舉行文化活動。

該館關注民眾生活需要的宗旨與FRESHFARM一致，一直以來也證明博物館可與社區相互促進發展，4月22日剛好是「世界地球日」(Earth Day)，農夫市場提供有機、生鮮蔬果，博物館也將舉行園藝工作坊、烹飪教學等，一系列的活動和服務將讓民眾感到煥然一新。

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