全美大城中產階級標準 維州阿靈頓第3高

全美各地中產階級的標準不一，東北部中產階級的平均收入比南部城市高20%。（取自SmartAsset報告）

理財網站SmartAsset日前公布最新研究報告，對比全美各大城市人口的收入情況，發現各地「中產階級」(middle class)的標準相差甚遠，其中維州 阿靈頓市(Arlington City)的中產階級標準就遠高於大華府其他地區，且在全美前100大市中排名第三，在該市年收入至少要達8萬4186元才能算為中產階級。

SmartAsset指出，中產階級是美國經濟的主心骨，但近幾年該階級卻不斷縮減，50年內美國中產階級的成年人比率下降逾10個百分點，為了掌握全美各地中產階級的發展狀況，該網站對比了全美前100大城市以及50州的中產階級水平。

研究發現，美國東北部地區城市的平均薪資比南部高20%，中產階級平均薪資排名前十的城市都集中在東北部，收入水平在6萬至1萬7000元不等，與此同時，南部城市的中產階級平均薪資為3萬5000元至10萬元。

該報告發現許多大城市的民眾生活壓力極大，紐約市中產階級的收入不足以維持生活成本，儘管舊金山 、西雅圖等大城市也存在類似狀況，但紐約市的情況最嚴重，皇后區(Queens)、布魯克林區(Brooklyn)、曼哈頓(Manhattan)的生活成本分別比全國平均高43%、70%和138%。

全美前十名城市中產階級年收入狀況 資料來源：SmartAsset網站 製表：記者張筠

研究也指出，在科技城市維持中產階級地位的難度最大，中產階級薪資標準(threshold)最高的前五名城市中，有三個位於加州舊金山灣區，在舊金山年薪至少要達8萬1623元才算得上中產階級，聖荷西(San Jose)要8萬4673元，佛利蒙(Fremont)則要10萬4499元；而在新興的科技城市西雅圖也要7萬4223元才稱得上中產階級。

從各州來看，馬州 中產階級的薪資區，落在6萬436元至18萬406元間；華府的情況基本與馬州相同，相比之下，維州中產階級的整體收入標準較低，薪資在5萬4245元至16萬1508元之間都算中產階級。

不過維州阿靈頓市屬於例外，該市中產階級薪資和生活開銷水平在全國排名第三，年收入至少要達8萬4186元才能稱得上中產階級，該市約76%居民具大學及以上學歷，是全美平均的兩倍有餘。