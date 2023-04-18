人口減 辦公樓空置率高 阻北維經濟發展

人口持續下降、辦公室閒置率高、勞動力補充不足等因素，成為北維州長期經濟發展的阻礙。（記者張筠 / 攝影）

北維州 經濟發展在疫後相對穩定，但日前區域經濟分析師表示，雖然就業情況、銀行運作等指標都沒有大問題，但人口持續下降、辦公室空置率高、勞動力補充不足等因素，將成為該州長期經濟發展的阻礙。

喬治梅森大學(GMU)地區經濟分析中心主任克勞爾(Terry Clower)表示，雖然北維州經濟發展富有彈性且較靈活，當前失業率低，但仍存在不利因素，其中最主要的是人口不斷減少。

根據人口普查局的估算，維州族裔最多元且人口密集的費郡(Fairfax County)2021年7月至2022年7月，人口減少了3400人，維州馬納薩斯公園市(Manassas Park)、馬州的喬治王子郡(Prince George's County)和蒙郡(Montgomery County)也有相似趨勢，數據顯示，大華府 地區整體人口在此期間僅增長8800人，而主要新進人口都是從國外遷入。

克勞爾說，人口流失的過程中，千禧一代(millenials)更不願在北維州定居，「阿靈頓(Arlington County)工作機會充足，經濟發展較穩健，但由於房價過高，千禧一代都不願意遷入」，阿靈頓郡獨棟房屋(single-family home)的平均中位價高達130萬元。

這連帶影響地方的經濟生產力，由於商家招不到足夠的勞動力，生意低迷，也更負擔不起員工薪資，導致惡性循環；克勞爾說，很多民眾在疫情期間以歷史新低的貸款 利率購置房產，近幾年基本不可能搬遷或出售房屋，一定程度上導致房屋市場冷卻，且預計將持續一段時間。

亞歷山卓市Burke & Herbert銀行總裁兼首席執行官博利(David Boyle)則提出對辦公室市場的擔憂，他表示，由於大多數員工仍選擇遠程上班或實體與線上結合的混合辦公，目前華府有六成左右的辦公室閒置。

此外博利也提及，今年第一季度全美的銀行存款減少了6000億元，說明銀行可以房貸的資金減少，「很多銀行開始放緩借貸速度，貸款限制增加也將抑制市場活絡性」，不過相比於全美其他地區，北維州的經濟情況仍較有彈性。

博利說，加州矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉是由於「管理不善和缺乏監管」，此類問題在較大規模的銀行中不常見，北維州也基本不存在此情況，「多數銀行對經濟衰退都有預防準備。」