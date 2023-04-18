大華府中校演講比賽 培養雙語人才

楊佳欣(前排右七)與所有優勝學員合影。（記者王稚融 / 攝影）

為提高中文學校學生說國語的興趣和能力，並促進校際交流，大華府 地區中文學校聯誼會日前舉行「2023年中文學校校際演講比賽」，共15所中文學校、42名學生參加，由於近年來參賽人數減少，有教師因此對國語的教學和發展感到擔憂。

這項比賽是「海外正體漢字文化節」的系列活動，由德明中文學校老師沈葆主持，今年是她最後一次主持此演講比賽，自1993年來，除了新冠疫情中斷兩年，她30年來發現參賽學員的中文程度不斷進步，但人數卻逐漸減少，除去非華裔學生，今年參賽人數不到極盛時期的一半，令她憂心。

華府僑教中心副主任楊佳欣在頒獎典禮上感謝主辦方和教師們的指導，稱此演講比賽讓學生勇於用中文表達想法，期待僑校繼續培養優秀雙語人才，增進學生對台灣的認同，培養學生對公共事務的興趣，未來能在台美政經、社會、人文領域嶄露頭角，促進台美友好關係。

比賽分小學組3組、初中組、高中組、成人組、特別組及雙語組共8組進行，每個學生都盛裝打扮，並全家出動，中文學校聯誼會理事唐伯禹說，此賽除提供各中文學校彼此觀摩交流機會，更有助於提升學 生華語口頭表達能力。

其中成人組、特別組及雙語組共11人參加，是去年的一倍。來自北維實驗中文學校的皮安迪，和台灣學校推薦的律師熊大東今年再度參賽，而鮑馬修的中文運用自如。所有參賽者對中文運用程度比起去年有明顯進步。

比賽以鼓勵性質為主不計名次，超過半數參賽者獲優勝，小學組3組共11位同學得到特優獎；初中組有三位；高中組有四位優勝者。

高中組雖只有八位，但幾乎每個人都字正腔圓，抑揚頓錯，還有手勢，演講主題五花八門，取材聚焦家庭、旅遊、學習或身邊故事，許多學生自寫演講稿，還有人以人工智能 的衝擊為題。

除成人組都是男性外，學生組30多位學生則只有四位男生；有些家長說，大部分男生都沉迷於電腦遊戲，家長和教師未來可思考如何激發男生的學習興趣。