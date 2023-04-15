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國會眾院華府犯罪遊民聽證 包瑟同意出席

記者張筠╱華盛頓報導
華府市長包瑟（前排左）將出席國會眾議院有關犯罪及遊民問題的聽證會。(市長臉書截圖)
華府市長包瑟（前排左）將出席國會眾議院有關犯罪及遊民問題的聽證會。(市長臉書截圖)

國會眾院共和黨人近期加強對華府的監督調查，日前要求多名官員出席關於犯罪和遊民問題等的聽證會，並要求華府市長包瑟(Muriel Bowser)在5月中也出席作證，雖然此事被民主黨人和華府官員批評是「政治作秀」，但包瑟日前同意，將在5月中旬出席國會眾院關於犯罪、遊民、財政等問題的聽證會。

國會眾院監督問責委員會(Oversight and Government Accountability Committee)3月已舉行聽證，共和黨籍議員就犯罪和遊民問題、公校管理、交通超速攝像頭設置及使用等議題，抨擊市府做法，當時出席作證的有華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)、市議員艾倫(Charles Allen)、華府首席財政官員李格蘭(Glen Lee)。

不過有質疑聲指出，共和黨議員選擇的證人都是白人男性，因此該委員會主席柯默(James Comer)邀請包瑟5月16日單獨出席另一場聽證會；對此包瑟12日表示，同意出席作證，但將與華府行政官員多納修(Kevin Donahue)和華府警長康提(Robert Contee)一同出席。

共和黨人自今年在國會眾院占多數後，對華府的態度和行動更激進，包括上月否決華府刑法改革的提案，以及計畫下周表決華府警察問責制度的修改提案。

民主黨議員和華府地方官員稱共和黨人的干預是為上演一場「政治秀」，為了在2024年總統大選前抹黑民主黨人不重視犯罪問題，民主黨人稱，下周在紐約市也同樣上演「政治秀」，國會眾院司法委員會(House Judiciary Committee)將舉行關於犯罪問題的聽證會，要求本月稍早起訴前總統川普(Donald Trump)的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)出席作證，白艾榮稱此聽證會為「政治噱頭」。

國會眾院共和黨人也計畫舉行另一場聽證會，調查華府保險公司DC Health Link上月信息被盜的案件，該案導致數千名客戶個人資訊洩漏，包括許多聯邦議員和政府資深官員，有報導稱駭客份子有目的的偷竊保險信息，此事也可能涉及俄羅斯的組織；DC Health Benefit Exchange Authority執行主任科夫曼(Mila Kofman)將出席作證。

DC Health Benefit Exchange Authority發言人哈德遜(Adam Hudson)說，信息被盜的案件仍在調查中，保險公司已和第三方偵查機構合作，審查可加強的安全措施，「我們也會全力配合國會議員們的調查，在聽證會上提供最新的調查進度。」

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