提升道路安全 馬州實時車禍網站啟用

馬州12日推出實時監測各地車禍情況的互動地圖網站，喬治王子郡是致命車禍最頻發的地區。（互動地圖網站截圖）

馬州 12日推出一項可實時監測各郡市和主要道路車禍 情況的互動地圖網站(https://bit.ly/412O5Vs)，研究發現，喬治王子郡(Prince George’s County)南部環帶公路與進入巴爾的摩郡(Baltimore County)的I-95高速公路是致命車禍發生最頻繁的路段；這是馬州首次公布此類信息數據，並細分類別，旨在提升民眾的道路安全意識。

從郡市上劃分，喬治王子郡是道路死亡人數最多的地區，2022年有99人死亡，巴爾的摩郡有63人，而華裔聚居的蒙郡(Montgomery County)去年有44人死於車禍；2022年馬州死於車禍的年輕駕駛員(15歲至20歲)比前年增多，此外經驗豐富的司機(65歲以上者)也有增長，2022年共54人死亡，而前年該群體死亡人數為35名。

數據顯示，馬州2022年共有563人死於車禍，相當於平均每天有不止一人在道路身亡，此情況已連續兩年；2022年馬州有135名行人在州際道路上被撞死，比前年增加四人，另外有11名騎自行車的民眾身亡，比前年增加五人。

馬州官員表示，造成道路死亡的四大原因包括超速和魯莽駕駛、濫用藥物和酒駕、分心駕駛(distracted driving)、未繫安全帶，2022年這四種原因造成的致命車禍在所有道路死亡中的比率與2020年相當，不過整體車禍數量上升，遇害人數也明顯增長。

馬州汽車管理局(Motor Vehicle Administration)局長尼澤爾(Chrissy Nizer)說，新冠疫情 期間雖然道路車輛驟減，但遺憾超速情況反而因此驟增，如今疫情已過，但許多司機超速駕駛的習慣未改，造成道路危險性大增，因此很多致命車禍都不能以「意外事故」(accident)來定義，而應稱為「猛烈撞擊」(crash)，導致涉事人員重傷或喪命。

尼澤爾表示，馬州推出此實時監測車禍的互動地圖，除了提高民眾對道路安全的意識之外，也希望讓民眾反思自己的駕駛行為，「每一個死亡數字背後都代表曾經鮮活的生命戛然而止，且帶來無數個破碎傷痛的家庭。」