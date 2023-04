以台灣愛樂交響樂團赴美巡演　4/19華府DC　4/21紐約林肯中心

台灣愛樂交響樂團美國巡迴演出,精彩可期切勿錯過。

NSO國家交響樂 團以台灣愛樂之名,4月受邀赴美巡演,除了站上古典音樂重要場館華盛頓甘迺迪藝術中心演出之外,也受紐約愛樂之邀將在重建後的林肯表演藝術中心演出。

11日NSO國家交響樂團室內樂組合包括音樂總監準.馬寇爾(Jun Markl)、代理樂團首席鄧皓敦、小提琴家林品任與豎琴首席解瑄等第一批出發前往美國,大團則將於15日出發紐約,展開紐約、華盛頓特區以及芝加哥三城演出。

國表藝董事長高志尚當日在行前記者會上表示,NSO音樂總監準.馬寇爾去年1月上任碰到疫情 ,因而未有出訪,現在疫情已過,在準.馬寇爾的帶領下,這次NSO美巡希望展現樂團的演奏實力之外,也要讓世界知道台灣不是只有台積電 ,還有文化。

準.馬寇爾則表示,很高興可以率團赴美國演出,「希望讓樂壇看見台灣有高水準的音樂文化,也可以從演出中了解台灣。」準.馬寇爾認為,美國是大陸,台灣是海島,「我們除了帶去跟海有關的作品之外,也透過李元貞、陳可嘉等台灣當代作曲家的創作,讓外界認識台灣的文化與價值。」

準.馬寇爾表示,音樂可以為台灣打開不同的門,創造友誼,甚至有機會可以幫助台灣。

這次樂團受紐約愛樂之邀,4月21日將赴林肯表演藝術中心大衛.格芬廳吳蔡劇場(Wu Tsai Theater, David Geffen Hall at Lincoln Center for the Performing Arts)演出,穿針引線的正是擔任紐約愛樂國際董事的勇源教育發展基金會執行長陳致遠,這也讓NSO成為該音樂廳重建後首個由紐約愛樂邀請的外國演出樂團。

陳致遠表示,他跟NSO擁有多年情誼,知道這次樂團美巡需要幫助,他也跟紐約愛樂討論,最後促成此事。

陳致遠也協助紐約愛樂大衛‧格芬廳重建經費,以1億台幣捐出位於舞台上的螢火蟲吊燈裝置(Firefly Chandeliers),在音樂會開演前都會啟動,預設忽明忽暗上下紛飛,提醒觀眾音樂會即將開始,「身為董事一定要協助紐愛,我想要捐就要讓大家每次都會仰望的才有意義。」

4月14日NSO率先登場的室內樂音樂會,由NSO音樂家群與林肯中心室內樂協會(CMS)音樂家,在紐約林肯表演藝術中心艾莉絲.塔利廳合作演出。4月19日NSO應華盛頓表演藝術協會(Washington Performing Arts)之邀,於甘迺迪表演藝術中心(The John F. Kennedy Center for the Performing Arts)演出。

4月23日則受台灣之友基金會(Friends of Taiwan Foundation)的邀請,至內珀維爾溫茲音樂廳(Wentz Concert Hall, Naperville)演出,為美巡劃下句點。訂票網址:NYPHIL.ORG/TAIWAN 或電話:212-875-5656