馬州蒙郡高中裝電子菸偵測器 學生須戴名牌

為升級對學生安全和健康的管理，蒙郡公校系統計畫未來幾周內在部分高中的廁所安裝電子菸偵測器，並要求學生們在學校佩戴名牌。（蒙郡公校提供）

馬州 蒙郡公校 系統(MCPS)12日宣布兩項與安全及健康相關的試行新規，計畫在部分高中的公共廁所中安裝電子菸偵測器(vape detectors)，此外計畫要求學生們在學校佩戴名牌(ID badges)，使教職員方便且快速識別闖入校園的外人。

蒙郡公校系統首席運營官員赫爾(Brian Hull)12日通過公開信宣布這兩項與安全和健康相關的新規，表示未來幾周將在特定的幾所高中試行，不過他並未指出具體是哪幾所學校；維州Stafford郡公校官員本月稍早時也宣布在兩所高中安裝電子菸偵測器。

赫爾表示，「電子菸偵測器將幫助學校查出在廁所吸菸或使用電子菸的學生，從而採取有效措施避免學生們的健康進一步受損」，今年稍早時，蒙郡公校系統的教師和官員表示，近期校內抽菸和濫用藥物的行為增多，因此計畫推出特定措施來監管學生行為，並加強對學生的教育，促進與家長的溝通。

近期校內的芬太尼等藥物問題引起家長們擔憂，蒙郡公校系統也舉辦了幾場社區論壇，提升公眾對此事的認識，並敦促家長配合管理學生的健康和行為；根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，去年全美約14%的青少年稱近期有使用電子菸。

赫爾也在公開信中表示，蒙郡公校官員持續在初中的浴室外的大門上安裝新鎖，使其能保持開放，一定程度上避免學生在浴室內有不良行為。

蒙郡公校也計畫要求學生們在校佩戴名牌，方便教職員工快速辨認校內人員，若發現可疑人物將能及時應對。

今年1月蒙郡的Richard Montgomery高中有兩名外來學生未經許可擅自闖入，並襲擊了另一名學生，其中一人聲稱有槍，該校因此緊急封鎖，但後來並未搜出危險武器。

當前蒙郡所有高中都有給學生發放名牌，但無強行規定要求佩戴，新的試行計畫將要求學生在蒙郡公校系統所屬的教學樓、操場、活動中心等地區，都必須時刻佩戴名牌。

赫爾表示，其他計畫推出的安全規定包括，給各高中分配長期的代課教師，讓其他教職在處理安全事務時，仍可保證正常教學，此外也計畫在小學增設安全巡邏車。

蒙郡公校系統近期也在審閱各學校處理與族裔歧視或仇恨相關案件時的流程，日前更新的規定要求，若發生仇恨案件或涉及族裔的衝突，涉事學生的家長必須到學校面談，學生和家長也都需要填表，完成後學生才能重回學校上課。