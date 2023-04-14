喬治城觀光遊船 部分路線5/5恢復航行

喬治城歷史遊船將在5月5日重啟部分河段的觀光服務。（取自官網）

華府 喬治城(Georgetown)特色的歷史C&O運河觀光 項目原定今年啟動維修，遊船項目預計2025年才會恢復，但負責該項目的機構「喬治城遺產」(Georgetown Heritage)宣布，維修進度加快，預計今年5月就會開放部分線路，讓民眾乘船了解喬治城歷史。

喬治城的C&O運河每年冬天進入「乾季」，遊船項目暫停，但仍提供船塢導覽服務，民眾可了解喬治城、C&O運河、波多馬克河(Potomac River)的歷史；去年10月「喬治城遺產」宣布翻新部分區域，包括1、2、5號甲板、牆體、閥門等，工程預計需30個月，遊船觀光項目從去年10月30日暫停，原預計2025年初才會重啟。

不過由於工程計畫調整，今年春天該運河將恢復觀光服務，遊船從5月5日起在C&O運河部分區域運行；「喬治城遺產」教育 及合作部主任卡內基(Rex Carnegie)表示，遊船服務是帶領民眾了解喬治城歷史最生動有效的方式之一，也是最受大華府遊客們歡迎的一項體驗活動。

該遊船服務曾在2011年因船隻損壞嚴重而暫停多年，2022年4月才恢復，原以為遊客和員工雙方都需要重新適應，但出人意外獲得民眾極佳迴響，去年遊船的實際乘客量是主辦方預計的兩倍，逾2萬人體驗；翻新的遊船長80呎，寬12呎，新增了電動引擎，廁所和音效系統也有翻新。

2023年春季恢復的遊船時間表和訂票詳情：https://bit.ly/415ArkB。