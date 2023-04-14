大華府銀線地鐵駕駛 開啟自駕吃飯肇事

大華府地鐵因2009年的一起致命事故，停用自動控制的駕駛模式，但上月一名列車司機違規啟用，導致事故。（記者張筠 / 攝影）

大華府地鐵 銀線上月發生一起列車脫軌撞上月台的事故，日前調查發現，案發時駕駛該列車的司機違規啟用了自動控制的駕駛功能，還邊吃飯邊開車，最終引發事故；目前該員工已被開除。

該事故3月17日發生於維州 費郡(Fairfax County)，地鐵銀線在Innovation站脫軌撞到月台，大華府鐵路安全委員會(Washington Metrorail Safety Commission)首席執行官邁爾(David Mayer)表示，調查發現當時的列車司機將地鐵調成「自動控制」模式，該模式已停用多年，但鐵路安全委員會並未偵測到，連當天的安全檢查中也沒有發現。

邁爾說，所幸該司機後來啟動了緊急煞車，該列車在衝出月台約100呎後停下；除了司機違規使用自動控制，案發時的監控錄像也顯示，該司機當時邊吃飯邊開車，此行為也違反鐵路安全規章，該案件仍在調查中。

自動控制模式從2009年開始停用，當年6月22日，一列紅線地鐵在Fort Totten站撞上了另一輛停在車站外的列車，導致九人死亡，80多人受傷，在此致命案件後，大華府地鐵擴大了鐵軌的定期威脅和檢查，並終止使用自動控制模式。

經過十多年來的維修和更新，首都捷運局(Metro)原考慮今年底重啟自動控制的功能，但3月的這次事故又令官員和民眾對地鐵的安全性能存疑。