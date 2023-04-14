維州費郡公校 撤銷禁穿睡衣到校提案

維州費郡公校 系統(FCPS)3月提出禁止穿睡衣到校上課的提案，不過公校官員日前撤銷該議案，決定放寬對學生著裝的限制，公校教委預計5月表決新一學年的「學生權利和責任手冊」。

費郡公校系統每年審閱「學生權利和責任手冊」(Students Rights and Responsibilities handbook)，上月費郡教育 官員提議今年主要更新的內容涉及服裝規定、藥物或酒精濫用、騷擾、霸凌等領域。

不過草擬禁止學生穿睡衣上課的議案日前撤銷，West Potomac高中校長、高中校長聯盟主席米勒德(Tanganyika Millard)說，多數高中對學生穿睡衣上課沒什麼意見，「只要學生感覺舒服自在，學校不覺得不妥」，她說，現在年輕人很流行穿寬鬆褲裝，搭配休閒的Uggs短靴或Crocs涼鞋，「這就是年輕人們流行的打扮，走休閒的風格，學校對此沒有太多意見。」

部分家長示，先前公校官員草擬的提案沒有明確定義睡衣或指出任何睡衣品牌，若孩子穿得太寬鬆休閒，很可能被誤以為是穿睡衣到校，若不明確規定，則會引來很多不便，甚至會給學校和家長帶來更多麻煩。

此外還有華裔 家長稱，穿睡衣上課至少比著裝太曝露還好一些，且只要不讓學生們之間產生攀比心理，不要讓孩子們過度重視打扮導致影響學業，穿著舒適基本不成問題。