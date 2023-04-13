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櫻花公主現身華府 拓展台日美情誼

記者張筠／華盛頓報導
吳柏萱(左七)向各州櫻花公主介紹台灣美食、手工文創，在交流中開闊彼此的視野。(記者張筠╱攝影)
吳柏萱(左七)向各州櫻花公主介紹台灣美食、手工文創，在交流中開闊彼此的視野。(記者張筠╱攝影)

華府櫻花文化節如火如荼，為拓展台、日、美友好情誼，大華府地區的「千禧世代少年人基金會」(Millennial Global Youth)與華府僑教中心，12日邀請全美50州的櫻花公主，通過展示、問答和體驗活動了解台灣文化，這是首次由台灣櫻花公主向美國各州及立陶宛公主介紹台灣，提升台灣在主流社會的能見度。

此交流活動由主辦日本櫻花公主活動的「全美各州社會協會」(National Conference of State Society)合作推動，該協會舉行的全國性櫻花公主計畫旨在強調年輕女性的教育、文化交流和領導能力，每年從各州選拔櫻花公主，由州/地區協會和大使館選出大學生或年輕專業認識，其中包括總統、國會議員等的女兒，代表各國和各州文化，她們需親自飛來華府，與從日本飛來的櫻花皇后，參與華府櫻花祭的文化交流活動。

為拓展台、日、美友好情誼，華府僑教中心和千禧世代少年人基金會合辦文化交流活動。(...
為拓展台、日、美友好情誼，華府僑教中心和千禧世代少年人基金會合辦文化交流活動。(主辦方提供)

今年美國50州櫻花公主和日本櫻花皇后，首次來到華府僑教文化中心享受台灣文化饗宴，欣賞台灣音樂、扯鈴表演，體驗書法、繪畫、扯鈴、擲籤、布袋戲等，並品嘗台灣美食。

今年的台灣櫻花公主吳柏萱(Claire Wu)向各地櫻花公主詳細介紹台灣，並分享她近期回台的旅拍視頻，除了介紹特色小吃、具有代表性的台灣黑熊，她也分享了台灣文創產業和手工藝製作、完善且便民的垃圾回收管理系統等，並帶大家回顧了台灣在新冠疫情期間對國際社會的貢獻，從經濟、文化、政治等多方面講述擁有「福爾摩沙」之稱的台灣。

吳柏萱(右五)稱，各州櫻花公主對台灣的興趣和熱情，讓她看見自己擁有多珍貴的文化資...
吳柏萱(右五)稱，各州櫻花公主對台灣的興趣和熱情，讓她看見自己擁有多珍貴的文化資源。右一為郭大文。(記者張筠╱攝影)

吳柏萱說，身為第一位向各州櫻花公主介紹台灣的代表，她感到非常榮幸，「這是拓展台、日美關係的好機會，同時也讓我們彼此更了解美國各州文化，開闊視野」，她表示許多州的櫻花公主對台灣都很熟悉，「她們的興趣和熱情也讓我看見自己擁有多珍貴的文化資源，我也從她們身上學到很多東西。」

華府僑教中心主任郭大文表示，這次大華府僑團與美國主流社會合作舉辦的年輕人文化交流活動，不僅展現了台灣重視女性的精神，更推動不同族裔的融合與交流，可謂非常難得。

各州櫻花公主在書法、繪畫等活動中體驗台灣文化。(記者張筠╱攝影)
各州櫻花公主在書法、繪畫等活動中體驗台灣文化。(記者張筠╱攝影)

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