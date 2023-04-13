收緊槍枝控管提案 馬州議會過關 擁槍從18歲提升至21歲

馬州 州議會日前通過一系列收緊槍枝管理的提案，包括禁止在學校、投票 站等公共場所及附近區域隱藏攜帶手槍(carry a concealed handgun)，允許私營機構自定槍枝管理規章等。這些議案仍將進行進一步表決，並獲得州長簽署後才會落實。

馬州州議會在休會放假前通過了一系列槍枝提案，其中參議會的SB1議案最引人注目，該提案禁止民眾在「敏感區域」(sensitive areas)隱藏攜帶手槍，包括學校及體育場、投票站、醫院等，此提案也給予私營機構一定的槍枝管理權限，允許商家業主們自行決定槍枝是否能進店。

馬州眾議會通過的HB824方案，將合法擁有槍枝的年齡從18歲提升至21歲，並收緊合法擁槍的限制，增加更多條件。

若這一系列提案最終通過立法，違規者最多將面臨一年監禁或最高1000元罰款，也可能兩項疊加，若有人擅自持槍闖入禁槍的私人土地，也可能面臨同樣處罰。

去年最高法院廢除紐約州 關於限制「非公開攜槍」的控槍法律，裁定稱美國憲法賦予民眾有權在公共場所攜帶槍枝，以自我防衛，這相當於擴大了槍枝權利，隨後紐約州通過新法案，禁止槍枝進入時報廣場與大眾運輸工具等「敏感場所」，今年馬州立法者也做了相似努力，避免更多槍枝暴力。

然而馬州槍枝維權團體「Maryland Shall Issue」總裁潘諾克(Mark Pennak)說，馬州州議會的一系列提案違憲，「數據顯示，擁有隱藏攜槍許可證者的犯罪率，是全美警察犯罪率的是二分之一，說明隱藏攜槍與犯罪並無直接關聯。」

今年截至目前，全國已有15起大型的致命槍擊案，馬州州議會也主張收緊槍枝儲存的法律，避免未成年人接觸槍枝。