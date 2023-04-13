我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

收緊槍枝控管提案 馬州議會過關 擁槍從18歲提升至21歲

記者張筠／馬州報導

馬州州議會日前通過一系列收緊槍枝管理的提案，包括禁止在學校、投票站等公共場所及附近區域隱藏攜帶手槍(carry a concealed handgun)，允許私營機構自定槍枝管理規章等。這些議案仍將進行進一步表決，並獲得州長簽署後才會落實。

馬州州議會在休會放假前通過了一系列槍枝提案，其中參議會的SB1議案最引人注目，該提案禁止民眾在「敏感區域」(sensitive areas)隱藏攜帶手槍，包括學校及體育場、投票站、醫院等，此提案也給予私營機構一定的槍枝管理權限，允許商家業主們自行決定槍枝是否能進店。

馬州眾議會通過的HB824方案，將合法擁有槍枝的年齡從18歲提升至21歲，並收緊合法擁槍的限制，增加更多條件。

若這一系列提案最終通過立法，違規者最多將面臨一年監禁或最高1000元罰款，也可能兩項疊加，若有人擅自持槍闖入禁槍的私人土地，也可能面臨同樣處罰。

去年最高法院廢除紐約州關於限制「非公開攜槍」的控槍法律，裁定稱美國憲法賦予民眾有權在公共場所攜帶槍枝，以自我防衛，這相當於擴大了槍枝權利，隨後紐約州通過新法案，禁止槍枝進入時報廣場與大眾運輸工具等「敏感場所」，今年馬州立法者也做了相似努力，避免更多槍枝暴力。

然而馬州槍枝維權團體「Maryland Shall Issue」總裁潘諾克(Mark Pennak)說，馬州州議會的一系列提案違憲，「數據顯示，擁有隱藏攜槍許可證者的犯罪率，是全美警察犯罪率的是二分之一，說明隱藏攜槍與犯罪並無直接關聯。」

今年截至目前，全國已有15起大型的致命槍擊案，馬州州議會也主張收緊槍枝儲存的法律，避免未成年人接觸槍枝。

馬州 紐約州 投票

上一則

維州阿靈頓銀行搶案 嫌犯被捕 人質獲釋

下一則

查緝用公車道 華府公車擬裝攝影機

延伸閱讀

馬州奇薩皮克灣白頭鷹 從60隻增加至3000隻

馬州奇薩皮克灣白頭鷹 從60隻增加至3000隻
太驚悚…2成美國人有親人遭槍殺 還有21%曾被持槍威脅

太驚悚…2成美國人有親人遭槍殺 還有21%曾被持槍威脅
市議會提案 擴大2弱勢族群庇護

市議會提案 擴大2弱勢族群庇護
專偷車內財物 嫌庫房查獲大批贓物…珠寶、槍枝還有馬鞍

專偷車內財物 嫌庫房查獲大批贓物…珠寶、槍枝還有馬鞍
造塑料槍被認定槍枝 福建男刑滿續申訴：我認為我無罪

造塑料槍被認定槍枝 福建男刑滿續申訴：我認為我無罪

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間