維州阿靈頓銀行搶案 嫌犯被捕 人質獲釋

30歲的阿倫甲11日在阿靈頓郡挾持人質並試圖搶銀行，現已被捕，面臨搶劫和綁架指控。（警方提供）

維州 阿靈頓郡(Arlington County)的一家富國銀行(Wells Fargo)11日發生劫持人質案，30歲男子共挾持五名人質，包括一名兒童，威脅搶錢，警方接到人質家屬報案後及時趕到，最終成功救出人質，嫌犯阿倫甲(Oscar Gonzalez Allarenja)被捕，面臨搶劫銀行和綁架的指控。

警方表示，此案11日下午3時9分左右發生於Washington大道3100號的富國銀行，30歲的阿倫甲進入銀行後，抓住一名行員，聲稱自己身上有槍，威脅銀行交錢，他隨後抓著行員走到櫃檯後，並將當時在銀行內的員工和民眾等五名作為人質，其中包括一名兒童。

案發前不久陪妻子和女兒到該銀行辦事的穆耶吉(Jean Paul Muenje)，因要接孩子放學，提前離開，「我剛到學校不久就看到妻子的來電，她一連打了五通，我正納悶，接起來後聽到她著急的說：「快報警！快報警！快報警！」

穆耶吉將妻子在銀行內偷錄的視頻交給警察 ，警方及時趕到，最終成功救出人質，也逮捕阿倫甲，醫護人員在現場檢查人質們的身心狀況，所幸無人受傷，銀行也沒有金錢損失，警方未在現場發現任何武器。

阿倫甲目前被關押在阿靈頓郡拘留所 ，不得保釋，面臨搶劫銀行和綁架他人的指控。

富國銀行通過聲明表示，「客戶和行員的安全保障是我們最重要優先事項，慶幸沒有任何員工或民眾在此事中受傷，也感謝阿靈頓郡警方的協助。」

此案仍為正在調查的刑事案件，警方呼籲掌握線索的民眾致電(703)228-4180。