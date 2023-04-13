查緝用公車道 華府公車擬裝攝影機

首都捷運局計畫在公車上安裝監控攝像頭，查抓擠占公車道的違規行為。（記者張筠╱攝影）

大華府 首都捷運 局(Metro)11日公布計畫，未來或將在公車上安裝監控攝影 機和牌照讀取器(license plate reader)，以查抓占用或停在公車專用道(bus-only lane)的車輛，並給違規車輛阻礙公車服務的車輛開罰單，該計畫若通過，預計將在今年秋天執行。

首都捷運局計畫在140輛公車上安裝攝像頭，覆蓋的線路基本能包括全市的公車服務，也包括明年投入使用的公車專用道，該攝影機將能記錄違規使用公車專用道的車輛，此外也會查抓暫時(stop)或長時間停靠(park)在公車專用道上的車輛，而在沒有公車專用道的區域，若有車輛在一般道路上阻礙公車服務，影響到乘客上下車，也會受罰單。

首都捷運局官員表示，公車專用道是為確保運輸服務安全、準時，但大華府許多車輛違規擠占公車道路，不僅妨礙公共交通服務，增加司機的困難，乘客上下車也面臨更大風險；此計畫將改善該問題，也將讓有殘障的乘客更方便上下車。

首都捷運局稱，去年9月已在X2路的四輛公車上安裝監控攝像頭，在該試行項目中，平均每輛公車每天抓到60宗違規行為。

目前紐約市和舊金山已實行相似執法計畫，給所有擠占公車專用道的車輛開罰單，不過若首都捷運局的計畫通過，華府的執法範圍將更大，成為第一個給在一般道路上阻礙公車服務車輛開罰的城市。

首都捷運局表示，監控攝影機拍到的畫面將上傳至華府汽車管理局(DMV)，由華府來給違規車輛開罰單；此外該計畫僅能規範華府的司機，首都捷運局表示若維州和馬州有意願加入，需相應調整各自的法規。

首都捷運局表示，本周五將徵求委員會的授權，若通過，預計將於今年秋天執行，屆時違規者將被開罰單，但從夏季開始會先給違規民眾發出警告，讓市民有緩衝適應期，此外，首都捷運局也會公開安裝監控攝影機的所有公車及線路。

根據華府當前法規，使用或停靠在公車專用道的車輛罰款200元；首都捷運局的數據顯示，華府公車目前的平均行駛速度為每小時9.8哩，比五年前降低了9%。

雖然該計畫旨在提升公車服務的安全性和高效率，但華府司機們已對市府不斷擴增的交通執法行為感到厭倦，許多民眾不滿市長包瑟(Muriel Bowser)增設交通攝影機的計畫，稱此為市府通過罰單賺錢的計謀。