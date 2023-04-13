我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

查緝用公車道 華府公車擬裝攝影機

記者張筠／華盛頓報導
首都捷運局計畫在公車上安裝監控攝像頭，查抓擠占公車道的違規行為。（記者張筠╱攝影）
首都捷運局計畫在公車上安裝監控攝像頭，查抓擠占公車道的違規行為。（記者張筠╱攝影）

華府首都捷運局(Metro)11日公布計畫，未來或將在公車上安裝監控攝影機和牌照讀取器(license plate reader)，以查抓占用或停在公車專用道(bus-only lane)的車輛，並給違規車輛阻礙公車服務的車輛開罰單，該計畫若通過，預計將在今年秋天執行。

首都捷運局計畫在140輛公車上安裝攝像頭，覆蓋的線路基本能包括全市的公車服務，也包括明年投入使用的公車專用道，該攝影機將能記錄違規使用公車專用道的車輛，此外也會查抓暫時(stop)或長時間停靠(park)在公車專用道上的車輛，而在沒有公車專用道的區域，若有車輛在一般道路上阻礙公車服務，影響到乘客上下車，也會受罰單。

首都捷運局官員表示，公車專用道是為確保運輸服務安全、準時，但大華府許多車輛違規擠占公車道路，不僅妨礙公共交通服務，增加司機的困難，乘客上下車也面臨更大風險；此計畫將改善該問題，也將讓有殘障的乘客更方便上下車。

首都捷運局稱，去年9月已在X2路的四輛公車上安裝監控攝像頭，在該試行項目中，平均每輛公車每天抓到60宗違規行為。

目前紐約市和舊金山已實行相似執法計畫，給所有擠占公車專用道的車輛開罰單，不過若首都捷運局的計畫通過，華府的執法範圍將更大，成為第一個給在一般道路上阻礙公車服務車輛開罰的城市。

首都捷運局表示，監控攝影機拍到的畫面將上傳至華府汽車管理局(DMV)，由華府來給違規車輛開罰單；此外該計畫僅能規範華府的司機，首都捷運局表示若維州和馬州有意願加入，需相應調整各自的法規。

首都捷運局表示，本周五將徵求委員會的授權，若通過，預計將於今年秋天執行，屆時違規者將被開罰單，但從夏季開始會先給違規民眾發出警告，讓市民有緩衝適應期，此外，首都捷運局也會公開安裝監控攝影機的所有公車及線路。

根據華府當前法規，使用或停靠在公車專用道的車輛罰款200元；首都捷運局的數據顯示，華府公車目前的平均行駛速度為每小時9.8哩，比五年前降低了9%。

雖然該計畫旨在提升公車服務的安全性和高效率，但華府司機們已對市府不斷擴增的交通執法行為感到厭倦，許多民眾不滿市長包瑟(Muriel Bowser)增設交通攝影機的計畫，稱此為市府通過罰單賺錢的計謀。

捷運 華府 攝影

上一則

收緊槍枝控管提案 馬州議會過關 擁槍從18歲提升至21歲

下一則

芝加哥賽車封路時間表出爐 影響交通逾月

延伸閱讀

范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職

范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職
華府球隊「華盛頓司令隊」私吞押金挨告 62.5萬元和解

華府球隊「華盛頓司令隊」私吞押金挨告 62.5萬元和解
華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館

華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館
全球最受歡迎藝術博物館 華府國家藝廊奪冠

全球最受歡迎藝術博物館 華府國家藝廊奪冠
剩一塊樹皮還泡鹹水 華府櫻花樹「年年滿開」激勵人心

剩一塊樹皮還泡鹹水 華府櫻花樹「年年滿開」激勵人心

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間