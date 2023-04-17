波特那&蘇爾律師事務所你需要為你的汽車事故的案子做10件事(二)

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險 公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家繼續探討有關「你需要為你的汽車事故的案子做10件事」。

6.發送請求到保險公司之前，你將提供所有記錄和帳單給你的馬里蘭州 和維吉尼亞州 的汽車事故律師助理的。審查以下： 1.列出所有醫療機構的名單，以確保沒有遺漏其他醫生的報告。 2.列出所有醫療帳單，以確保沒有遺漏其他醫療費用。3.失去的工資聲明。 4.需求信的草稿 (在所有大的馬里蘭州或維吉尼亞州的人身傷害案件中，客戶應該檢查需求信。這種方式可以確保所有的資料都包含在需求信裡。)

7. 談判。在每個案子，需求發送到保險公司的情況下約6個星期後的，談判將出現。Portner & Shure的律師就會從對方保險公司取得一個索賠價位，算出減價的醫療費用，然後再打電話給你兩個價位。一個價位是保險公司給的，一個是你的淨數回收率。Portner & Shure事故律師有多年的經驗，並會作出一項建議，接受要約或備案馬里蘭州和維吉尼亞州的訴訟。不過，決定接受或訴訟的人是你。如果你接受的。你將會簽署和解備忘錄，呈現出的所有分項費用的，馬里蘭或維吉尼亞州車禍索賠的價位和淨數回收率。

8.如果是在馬里蘭州或維吉尼亞州法院提出了訴訟，你將參與更多。但是，大量的工作會在幕後由Portner & Shure的人身傷害訴訟團隊。這個團隊已經獲得了最近幾個巨大的回收率，落在Mr. Portner的數百萬美元的宣傳論壇。在美國只有百分之一的律師有資格成為會員。在訴訟將包括以下： a. 核實某些事實，使馬里蘭或維吉尼亞州提起投訴更準確。 b.回答書面證據 。c.可能來我們的辦公室準備的宣誓作證，然後出席宣誓作證。 d.可能參加和解或調解會議。e.可能來我們的馬里蘭州或維吉尼亞辦事處，為審判作好準備，然後出席審判。

9.不管事故案子在哪裡訴訟的或結案索賠的層次，在社會化媒體的時代，現在所有的用戶端有一個額外的義務。義務是以確保你告訴我們的辦公室和你的醫生與在你的Twitter或Facebook正在顯示是一致的。保險公司的調解員和反對律師正在審查這些社會媒體項目和汽車事故索賠的人的照片。因此，如果你說你不能走路或下床，Facebook不應該顯示跟你相反的照片。

10. 如果英語是你的第二語言，你不能以此為藉口不執行上述所要做的事情。 i.直接聯繫我們的說中文的工作人員。 ii.本人或電話跟我們講中文(普通話或粵語)的律師助理的討論如下： a.關於馬里蘭州或維吉尼亞州車禍的所有事實; b.關於對你的傷害和車的損害的所有的事實； iii.每個月聯繫我們的辦公室說中文的工作人員，任何關於馬里蘭州或維吉尼亞州車禍治療的狀態。

如果您或您所愛的人涉及汽車事故，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，請立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。