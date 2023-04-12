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拒公開內部調查報告 勞郡公校教委會挨告

記者張筠／維州報導
計畫競選維州參議員的席格拉日前提告勞登郡公校教委，要求公開關於性侵案的內部調查報告。（取自席格拉推特）
計畫競選維州參議員的席格拉日前提告勞登郡公校教委，要求公開關於性侵案的內部調查報告。（取自席格拉推特）

計畫競選維州參議員的席格拉(Juan Pablo Segura，共和黨籍)11日提告勞登郡公校(Loudoun County)委員會，要求他們公布關於2021年兩起性侵案的內部調查報告，該公校系統近兩年來官司和調查接連不斷。

席格拉計畫在今年6月20日競選維州州參議員，轄區覆蓋勞登郡和Fauguier郡，他表示，勞登郡公校教委應當代表師生和家長利益，維護社區權益，但卻試圖掩蓋2021年兩起性侵案，如今也不公開內部調查結果，未徹底問責。

「過去兩年多，勞登郡公校教委和整個公校系統都嚴重失信，而在兩個月前，公校教委決定不公開獨立調查報告時，社區對公校官員僅存的一點希望也幻滅了，此行為更顯示其中有貓膩」，席格拉說，若無見不得人的內容，為何擔憂公之於眾，「越遮掩越傷害社區的信任，且更顯示公校官員動機不純。」

席格拉向勞登郡公校提出民事訴訟，「是為爭取公開透明和更完善的問責制度，我們仍期待修復與公校官員之間的信任」，他說，公校教委多次以「律師與客戶之間有特權」為由，拒絕公開報告，「但他們忽視了學校與學生、社區、公眾之間的關係」。

2022年勞登郡公校教委Erika Ogedegbe推動公開審查報告的運動，但她自己卻投票不支持公開，另外兩名成員雖表示「可接受公開報告的行為」，但他們也投反對票。

維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)正在推動對勞登郡公校前教育總監齊格勒(Scott Ziegler)的刑事訴訟，因此啟動對勞登郡公校的內部審查，並傳喚相關人員。

席格拉表示，自己競選州參議員的其中一個期許就是改變民選官員對公眾的責任心，幫助勞登郡重建信任，讓勞登郡的信息公開透明，「這是納稅人和所有民眾理應擁有的待遇。」

他承認，官司並非解決根本問題的最佳方案，「重點是要重建信任，支持公校教師們在教育上的貢獻，帶領孩子們茁壯成長」，但目前勞登郡公校領導層仍有最基本的問題未解決，無法帶動社會和教育進步。

公校 教育總監 維州

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