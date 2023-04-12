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維州費郡公校學生違紀行為翻倍 翹課排第一

記者張筠／維州報導
費郡公校指出，違紀行為翻倍，可能與新冠疫情後許多學生仍在適應學校生活有關。（費郡公校提供）
費郡公校指出，違紀行為翻倍，可能與新冠疫情後許多學生仍在適應學校生活有關。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)日前公布報告，本學年第一學期學生違反紀律的案件是去年同期的兩倍，其中前三大違紀行為包括翹課、輕微肢體衝突，以及上課遲到。

根據費郡公校系統的數據，2022-2023學年第一學期共有2萬3128起違紀案件，比上一學年同期增加了1萬2609起，公校官員每年都會研究學生在校行為，包括是否著裝合宜、是否遵守手機等電子設備的規定，同時根據學生行為來調整「學生權利和責任規定」(Student Rights and Responsibilities Regulation)。

費郡公校系統表示，違紀行為增加的一個主要原因為，學生在新冠疫情後仍在適應學校和課堂生活，疫情期間長期在家上網課，學生可能養成一些不良習慣，或不適應遵守集體紀律。

雖然違紀行為翻倍，但排名前三的行為近兩年都一樣，分別是翹課、與同學發生輕微肢體衝突，包括推搡、打人、咬人等，但沒有明顯受傷，另一普遍的違紀行為是無理由的遲到；其他違紀行為包括不遵守或配合教職人員的指令，擅自離開學校，說話不禮貌等。

本學年，傷害自己或他人的魯莽行為也排進前十項頻發的違紀行為，而去年並未列入前十；從族裔來看，非裔和西語裔學生在違紀行為中占比較高。

費郡公校的報告指出，積極的行為干預、社交情緒支持、心理輔導等，都是有效應對違紀行為的解決方案。

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