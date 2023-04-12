馬州奇薩皮克灣白頭鷹 從60隻增加至3000隻

馬州 奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)此前瀕臨滅絕的白頭鷹(bald eagle)，在過去幾十年數量驟增，從原來的僅60隻增加到如今的約3000隻，不過生物學者表示，此情況可能引發食物壓力、領地衝突等問題。

維州威廉 瑪麗學院(College of William and Mary)生物保護中心主任瓦特茲(Bryan Watts)過去幾十年都在研究白頭鷹，「1970年代由於DDT的濫用，許多物種大受威脅，當時白頭鷹也急遽減少，甚至瀕臨絕種。」

1980年代白頭鷹的增長越來越明顯，而馬州奇薩皮克灣白頭鷹的增長速度也比北美其他地區更快，但與此同時，白頭鷹的數量也幾近該海灣所能承受的上限，牠們所需的食物供應壓力也越來越大。

瓦特茲說，這會影響到其他鳥類的繁殖，許多鳥類沒有自己的領地，但在繁殖期仍需有固定的棲息地，白頭鷹的數量過多，與其他鳥類的衝突也將加劇，而為了保護領地，雄性白頭鷹花更多時間守護領地，狩獵時間相應減少，這也會導致後代數量下降，「小雛鳥們在鳥巢中餓肚子，也可能會導致未來白頭鷹整體健康下降。」

不過瓦特茲說，自然生態仍有自我修復的機制，雖然這是很少見的情況，但若沒有人類過多的介入，各物種之間存在一個動態平衡，當一個物種在環境中飽和，食物鏈會自發調整。

由於奇薩皮克灣是一個河口，淡水和鹹水混合的地區會有更多魚類，因此該海灣是白頭鷹覓食繁殖的好地方。