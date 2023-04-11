聯邦政府介入 教育部調查維州勞登郡性侵案

聯邦教育部 (DOE)日前啟動對維州勞登郡(Loudoun County)公校 系統性侵 案的調查，重點審查該公校系統是否存在不當處理校園性侵或性騷擾案件的行為；該公校系統已因2021年的兩起性侵案遭社區廣泛質疑，去年接受維州政府調查，如今聯邦政府也介入。

教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)致信保守派非營利法律團體「美國第一法律基金會」(America First Legal Foundation)，表示將調查勞登郡是否存在不當處理性侵案的行為。

勞登郡公校系統2021年發生兩起校園性侵案件，一名身穿女裝的青少年當年5月在Stone Bridge高中的無障礙廁所中性侵一名女同學，該青少年隨後被懲戒轉學至Broad Run高中，但同年10月又在空教室性侵另一名女生；該青少年被判兩項襲擊罪，並被勒令關在少管所，直到他滿18歲。

此事引發社區譁然，維州州長和檢察長也已推動調查，維州大陪審團2022年底公布的報告指出，在第一宗性侵案發生前不久，一名教職人員在電郵中向另一名教師和所在部門領導表示，該青少年「無法管好自己的手」，此外該青少年的家人稱他「反社會」(sociopath)，做事不在乎結果。

大陪審團的報告也指出，沒有證據顯示學校官員試圖掩蓋性侵案，但第二宗性侵案原可避免，但因學校官員疏失，學校和地方執法機構溝通不暢，信息嚴重不公開透明，導致第二名女生被侵犯。

教育部推動的調查將重點關注勞登郡公校系統有無妥善處理這兩樁案件，「美國第一法律基金會」發言人皮耶爾(Ian Prior)通過聲明表示，公校制定並執行保護學生在校安全的措施非常關鍵，但大陪審團的報告顯示，勞登郡公校系統在這方面嚴重失敗，未有效處理性侵或性騷擾問題，「慶幸教育部決定對這種失職行為啟動調查。」

對此勞登郡公校也以聲明表示，已收到教育部的調查通知，將配合調查，同時該公校系統也會繼續把學生安全放在首位，「但由於此調查涉及學生們的隱私，因此不便予以更多評論。」