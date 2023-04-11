馬州體育博彩 3月營收逾531萬創新高

馬州 體育博彩(sports betting)今年3月為州府創造逾531萬元收入，達到歷史新高，馬州官員表示，體育博彩帶來的一部分利潤專門作為馬州「教育 藍圖」(Blueprint)的資金。

州府報告顯示，今年3月的體育博彩共創造531萬57元收入，回報率比前一個月多近90%，而這項事業中，收入的15%都捐給支持馬州教育發展的「未來基金」(Future Fund)。

馬州博彩和遊戲廳主任馬丁(John Martin)說，每年馬州都有許多活動吸引熱愛博彩的民眾，其中3月進行的NCAA籃球錦標賽就是體育博彩行業發展的最大動因，民眾瘋狂投注，加上市場已非常成熟，博彩行業的收入穩步提升，甚至創新高，「我們很高興看到此事對教育的巨大貢獻。」

數據顯示，在手機 等移動終端(mobile)上進行的體育博彩，共為州府創造511萬1105元的收入，而實體零售體育博彩貢獻了19萬8953元；馬州2021年12月推出五個體育博彩零售點，截至2023年10月，全州有十個零售點，以及八個線上體育博彩運營商，州府預計未來將有更多廠商投入。