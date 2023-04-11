維州費郡農夫市場 4/19起陸續啟動

費郡新一季的農夫市場將在19日陸續啟動，共十個市場，每周三至周日，在不同時間段和地點提供當地民眾新鮮食材。（費郡提供）

維州 費郡(Fairfax County)公園管理局日前宣布，新一季度的「農夫市場」(farmers market)將在19日啟動，今年共有十個地點，周三至周日，每天不同時間段為民眾帶來新鮮並展現地方特色的農產品及烘焙食品，部分地點還有現場音樂表演，適合家庭戶外活動，這十個「農夫市場」將持續至今年冬天。

每周三：

•McCutcheon/維農山莊(Mount Vernon)：4月19日開放至12月20日，上午8時至中午12時，地點為亞歷山卓市的Sherwood Regional圖書館 。

•Oak Marr文娛活動中心：5月3日開放至11月8日，上午8時至中12時。

•Wakefield公園：5月3日開放至10月25日，下午2時至晚上6時。

每周四：

•Mason District公園：5月4日開放至11月2日，上午8時至中午12時。

•亨頓市老城區(Old Town Herdon)：5月4日開放至11月9日，上午8時至中午12時30分。

每周五：

•McLean的Lewinsville公園：5月5日開放至11月17日，上午8時至中午12時。

•Kingstowne商城中心：5月5日開放至10月27日，下午3時至晚上7時，農夫市場將在商城的大型停車場舉行。

每周六：

•Burke廣場VRE的停車場：4月22日開放至12月16日，上午8時至中午12時。

•Lake Anne Village Center：4月30日開放至12月3日，上午8時至中午12時。

每周日：

•Lorton的VRE車站停車場：5月7日開放至11月19日，上午9時至下午1時。