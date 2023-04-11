我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

維州費郡農夫市場 4/19起陸續啟動

記者張筠／維州報導
費郡新一季的農夫市場將在19日陸續啟動，共十個市場，每周三至周日，在不同時間段和地點提供當地民眾新鮮食材。（費郡提供）
費郡新一季的農夫市場將在19日陸續啟動，共十個市場，每周三至周日，在不同時間段和地點提供當地民眾新鮮食材。（費郡提供）

維州費郡(Fairfax County)公園管理局日前宣布，新一季度的「農夫市場」(farmers market)將在19日啟動，今年共有十個地點，周三至周日，每天不同時間段為民眾帶來新鮮並展現地方特色的農產品及烘焙食品，部分地點還有現場音樂表演，適合家庭戶外活動，這十個「農夫市場」將持續至今年冬天。

每周三：

•McCutcheon/維農山莊(Mount Vernon)：4月19日開放至12月20日，上午8時至中午12時，地點為亞歷山卓市的Sherwood Regional圖書館

•Oak Marr文娛活動中心：5月3日開放至11月8日，上午8時至中12時。

•Wakefield公園：5月3日開放至10月25日，下午2時至晚上6時。

每周四：

•Mason District公園：5月4日開放至11月2日，上午8時至中午12時。

•亨頓市老城區(Old Town Herdon)：5月4日開放至11月9日，上午8時至中午12時30分。

每周五：

•McLean的Lewinsville公園：5月5日開放至11月17日，上午8時至中午12時。

•Kingstowne商城中心：5月5日開放至10月27日，下午3時至晚上7時，農夫市場將在商城的大型停車場舉行。

每周六：

•Burke廣場VRE的停車場：4月22日開放至12月16日，上午8時至中午12時。

•Lake Anne Village Center：4月30日開放至12月3日，上午8時至中午12時。

每周日：

•Lorton的VRE車站停車場：5月7日開放至11月19日，上午9時至下午1時。

維州 圖書館

上一則

總獎金3900元 世報味全母親節繪畫賽 4月12日收件

下一則

費城擬發準媽媽補助 250人每月可領1000元

延伸閱讀

維州海記 正宗粵菜點心 聚餐首選新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是滋補佳品

維州海記 正宗粵菜點心 聚餐首選新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是滋補佳品
維州、馬州IT崗位密集度 列全美前10

維州、馬州IT崗位密集度 列全美前10
維州檢察長：華府打擊犯罪不力 波及維州

維州檢察長：華府打擊犯罪不力 波及維州
歷史軍艦Providence 今夏停靠維州亞歷山卓

歷史軍艦Providence 今夏停靠維州亞歷山卓
維州州長楊京4月底率團訪亞洲 將與蔡英文會面

維州州長楊京4月底率團訪亞洲 將與蔡英文會面

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
專注民權運動與勞工運動的強森，當選芝加哥新一屆市長。(特派員黃惠玲／攝影)

以民權與勞工運動起家 左傾進步派強森當選芝市長

2023-04-05 10:24

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象