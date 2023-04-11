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華府球隊「華盛頓司令隊」私吞押金挨告 62.5萬元和解

記者張筠／華盛頓報導

華府檢察長辦公室日前向球隊「華盛頓司令隊」(Washington Commanders)提起訴訟，稱該球隊存在欺騙消費者行為，私吞球迷預訂門票時支付的押金，檢察長施瓦布(Brian Schwalb)10日表示，該球隊同意以62萬5000元和解，但不承認做錯任何事。

根據和解文件，施瓦布表示，華盛頓司令隊須還給華府市民20萬元，並支付42萬5000元給市府，其中包括訴訟所需的費用。

「該球隊在販賣門票的時候沒有保持公開透明，非法的侵犯了球迷們的利益，沒有按照約定把他們購票時的押金(security deposit)退還給，反而私吞」，施瓦布說，華府檢察長辦公室將會嚴格監督，敦促該球隊將費用退還給民眾。

該球隊決定和解，但否決了施瓦布的所有指控，也不承認做錯任何事。

華府去年11月以保護消費者利益提起這場訴訟，由華府時任檢察長拉辛(Karl Racine)發起；剛好去年春天國會眾議院監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Reform)也發起對該球隊經營和商業活動的審查。

根據華府的訴訟文件，該球隊從1996年開始提供高級門票(premium tickets)會員服務，要求民眾提交押金，而會員服務到期後30天內球隊會將此款項退還民眾，「然而該球隊多年來卻將這筆費用私吞，滿足球隊的其他需求。」

此外當部分球迷試圖要回押金，「該球隊卻以更不公平和欺騙性的方式設定退款的申請要求，讓球迷們更難獲得退款」，華府檢察長辦公室表示該球隊違反華府的消費者保護法。

根據和解條款，該球隊以電子郵件、短信或電話的方式聯絡所有受影響的球迷，給他們退回逾20萬元的款項，此外球隊必須在官網上更新退款進度，並定期向施瓦布辦公室遞交報告。

該球隊去年11月也因類似事件與馬州政府和解，並向民眾退款，同時繳納25萬元的民事罰金。

華盛頓司令隊的發言人對此通過聲明表示，「我們已有近十年沒收押金或向民眾發放座位許可證，且2014年以來就持續退還先前球迷的剩餘押金。我們很高興和華府檢察長達成和解，將來會繼續配合市府，服務所有民眾和球迷。」

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