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惡作劇過頭 21歲維州男激怒對方遭槍擊

記者張筠／維州報導
21歲的庫克日前因拍攝惡作劇視頻被人槍擊。（庫克家人提供）
21歲的庫克日前因拍攝惡作劇視頻被人槍擊。（庫克家人提供）

維州21歲少年庫克(Tanner Cook)是一名油管博主(YouTuber)，日前他為了拍一則惡作劇視頻遭槍擊重傷，31歲的槍手克里(Alan Colie)現已被捕並面臨多項重罪指控。

庫克2日在「杜勒斯中心商場」(Dulles Town Center mall)和其他幾名「網紅」拍攝YouTube視頻，傑瑞米說，他們對克里說一些玩笑話，並用手機拍攝他的反應，「但克里覺得一點都不有趣，後來甚至火冒三丈，最後向我兒子開槍。」

庫克腹部中槍，被送至加護病房(ICU)，如今還在康復中，「當時他受傷嚴重，醫護人員在送醫過程中不得不給他輸血，到醫院後也不停輸血。」

庫克以「機密暴徒」(Classified Goons)為名經營他的油管頁面，擁有4萬多訂閱者，他最受歡迎的幾部視頻都是惡作劇性質，包括「假裝在Uber司機面前嘔吐」、「惡作劇：偷走別人的菜」、「惡作劇：在店員面前砸壞店內商品」等。

庫克的父親傑瑞米·庫克表示，近期他們家在網路上受到許多惡意評論，甚至稱「庫克該死」，謾罵庫克應為惡作劇的行為負責，對此傑瑞米表示：「我希望做一個好榜樣，我想原諒對我兒子開槍的人。」

傑瑞米承認，兒子的某些視頻有些極端，「但他從未想過要傷害人，只是用惡作劇的方式來尋歡作樂」，他表示兒子的行為是為了取悅觀眾，在視頻中尋求刺激，「有時候做得確實太超過，但他從沒有在肢體上傷害他人，也沒有這樣的意圖。」

不過律師布朗(Christopher Brown)說，雖然庫克沒有傷人的意圖，但克里可能覺得自己被侮辱了，所以用暴力的方式回擊，導致悲劇；警方表示，庫克和槍手克里認識，目前克里面臨多項重罪指控，庫克沒有，但檢方仍可能追究庫克的責任。

傑瑞米說，兒子未來將休養一段時間，暫時不會上傳視頻，「我祈禱他能好好利用這段時間來反省自己的行為和視頻內容，以及未來規畫。」

此事也引發社區思考，近年來社交平台發展迅速，許多青少年以油管博主為業，獵奇的視頻越來越多，雖然內容吸睛，但也常引發社會問題。

庫克 YouTube 手機

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