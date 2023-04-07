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華府小學生食用含管制藥物軟糖 5人住院

記者張筠／華盛頓報導

華府Key小學多名學生5日吃完軟糖後身體不適，其中五名住院治療，根據學校官員的說法，軟糖是由某學生帶來與同學們分享，其中存在一種「管制藥物」，疑其成分引發學生不舒服。

Key小學校長助理格林(Jennifer Green)在公開信中表示，此事發生於5日下午，某名五年級學生帶了軟糖來和同學們分享，但許多人吃完不久感到身體不適，陸續到學校醫護辦公室，後來由於越來越多學生有不良反應，華府消防與應急救援隊趕到學校，為學生檢查，他們的不良症狀都是因消化軟糖中的一種「管制藥物」(controlled substance)所致。

其中五名反應較嚴重的學生住院治療，學校計畫之後與學生們會談，提高他們對食品安全的意識，校方也呼籲家長教導孩子們不要隨意食用不知名的食物，或成分不明的食品，就算是朋友或熟人提供的飲食也要注意。

3月華府Coolidge高中的四名學生也因吞吃不明食物而身體不適，隨後送醫治療，該校醫護人員亞當斯(Andrella Adams)說，教導學生們拒絕不明食物非常重要，尤其是近期藥物濫用的問題在青少年中頻繁發生，很多餅乾、軟糖、巧克力等看似正常的零食，其實含有大麻等危險成分，而許多第一次攝入大麻的青少年或兒童，會有不良身體症狀。

華府公校官員除了呼籲學生注意食物攝入，也提醒青少年和兒童們謹慎不明飲料，因有些飲品中含有芬太尼(fentanyl)，攝入過量也很危險。

華府公校系統(DCPS)3月宣布成立打擊毒品、酒類、菸草的工作小組，專門解決校園內的不良行為。

華府 大麻 公校

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