允無證移民購醫保案 馬州參議會攔阻

馬州 一項允許無證移民 享有醫療保險 的提案，日前在州參議會中受阻，立法官員表示，雖然擴大醫療資源並提升公平性的初衷值得肯定，且多數立法者也都認同此精神，但該提案所需的龐大資金讓州參議會不得不叫停。

大華府地區的移民維權團體CASA日前本周到馬州安納波利斯(Annapolis)，呼籲州參議會儘快通過提案，允許無證移民(undocumented immigrants)通過馬州的「醫療福利交流」項目(Health Benefits Exchange)，購買醫療保險，享受基本的健康福利。

然而馬州參議會金融委員會主席葛菲絲(Melony Griffith)5日表示，她不計畫將此提案遞交讓州參議會全員考慮，「這份提案背後的熱誠和努力我們都看見了，也非常理解，我同樣希望擴大弱勢群體的醫療資源，但今年恐怕無法推進。」

馬州眾議會3月15日已通過類似提案，允許無證移民通過馬州醫療項目購買保險，不將他們的身分列為購買資格的考慮範圍內，馬州政府「醫療福利交流」項目會為這些無證移民向聯邦政府申請豁免，允許他們購買保險。

馬州眾議會衛生和政府運營委員會副主席庫里森(Bonnie Cullison)說，很多人有能力負擔醫療保險，但因身分限制而無法享有此福利，該提案將解決此問題，讓馬州醫療資源更公平且更能服務到有需要的群體，提升馬州民眾的整體生活品質，「在醫療保險上提供平等權限，也是保障基本人權的體現。」

庫里森說，根據馬州醫院的報告，2022年各醫院在無證移民的無償護理方面共花費1.2至1.5億元，此提案若能通過，將為馬州醫療保健系統節省大量成本。

不過這也意味著該提案要通過，需要龐大的資金支持，這是相應版本的提案在州參議會金融委員會停滯不前的原因；馬州「醫療福利交流」項目2021年發布的一份報告指出，全馬州約22萬4700名無證移民中，估計有11萬5900人沒有醫療保險。

目前加州已實行類似政策，不論民眾的身分狀態，州府的Medicaid系統給所有收入水平的移民提供保險選項；華盛頓州也向聯邦政府申請豁免，從而允許該州無證移民享受醫保。